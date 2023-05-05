Луческу ухвалив несподіване рішення щодо роботи в Динамо одразу після операції
Головний тренер киян Мірча Луческу довів всім скептикам, що його поки рано списувати з рахунків.
Наступного дня після операції Мірча Луческу повернувся на базу Динамо і провів теоретичне заняття для команди, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".
Ворскла перевіряла гравців на детекторі брехні після матчу з Динамо U-19, – джерело
Нагадаємо, раніше румунському фахівцю діагностували коксартроз – хронічне дегенеративне захворювання кульшового суглоба, яке проявляється значним болем в ділянці стегна, внаслідок руйнування хрящової тканини суглобу. У понеділок, 1 травня, Мірчі провели хірургічне втручання, і тепер його чекає тривалий процес реабілітації.
Нагадаємо, обов'язки головного тренера киян наразі виконує Олександр Шовковський – легенда Динамо вже встиг здобути з командою дві перемоги (над Металістом і Ворсклою) і був визнаний найкращим тренером 24-го туру.
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