Головний тренер киян Мірча Луческу довів всім скептикам, що його поки рано списувати з рахунків.

Наступного дня після операції Мірча Луческу повернувся на базу Динамо і провів теоретичне заняття для команди, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Нагадаємо, раніше румунському фахівцю діагностували коксартроз – хронічне дегенеративне захворювання кульшового суглоба, яке проявляється значним болем в ділянці стегна, внаслідок руйнування хрящової тканини суглобу. У понеділок, 1 травня, Мірчі провели хірургічне втручання, і тепер його чекає тривалий процес реабілітації.

Нагадаємо, обов'язки головного тренера киян наразі виконує Олександр Шовковський – легенда Динамо вже встиг здобути з командою дві перемоги (над Металістом і Ворсклою) і був визнаний найкращим тренером 24-го туру.

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