"Обидві команди набрали хорошу ходу під кінець сезону. Дуже непогано зарекомендував себе Шовковський, я за нього вболіваю, він молодець, у нього все виходить. Але у Шахтаря склад все ж таки сильніший, у киян дуже багато молоді. Особливо в центрі захисту і вони роблять помилки. Однак в цей важкий час обидві команди показують хороший футбол.

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Що змінив Шовковський, коли очолив Динамо? Я не можу критикувати Луческу, але мені здається, що останнім часом, коли він був, йому все було якось байдуже – переможе чи програє. Це моя думка, враховуючи те, що я бачив по грі. Не було необхідної дисципліни. А у Шовковського хороша ігрова дисципліна, завдяки їй вони багато перемагають.

Кого з гравців Динамо відзначу персонально? Я стежу за Бражко, у нього є всі дані, щоб стати великим футболістом. Має хороший відбір як для опорника, бачення поля, якісний пас, чудовий удар, добре страхує. Це той гравець, який надовго не затримається в Динамо. А у Шахтарі? Мені здається, вони всі ніби однакові, особливо в середній лінії. Судаков чи інші не виділяються.

Що стане ключовим фактором? Завжди гру робить середня лінія: хороший відбір, атака або контратака, розіграш мʼяча. Але все ж таки питання, якою буде тактика команд на цю гру. Шахтар влаштує і нічия, а от Динамо потрібно виключно перемагати, але ризикувати проти Шахтаря вони навряд чи будуть", – поділився Сабо в коментарі Telegram-каналу УПЛ ТБ.

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