Главный тренер киевлян Мирча Луческу доказал всем скептикам, что его пока рано списывать со счетов.

На следующий день после операции Мирча Луческу вернулся на базу Динамо и провел теоретическое занятие для команды, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

Ворскла проверяла игроков на детекторе лжи после матча с Динамо U-19, – источник

Напомним, ранее румынскому специалисту диагностировали коксартроз – хроническое дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, которое проявляется значительной болью в области бедра, вследствие разрушения хрящевой ткани сустава. В понедельник, 1 мая, Мирче провели хирургическое вмешательство, и теперь его ждет длительный процесс реабилитации.

Напомним, обязанности главного тренера киевлян сейчас исполняет Александр Шовковский – легенда Динамо уже успел одержать с командой две победы (над Металлистом и Ворсклой) и был признан лучшим тренером 24-го тура.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с 10-м голом Ваната