Шовковський здобув першу нагороду в тренерській кар'єрі
Олександр Шовковський дуже вдало розпочав на чолі Динамо після вимушеної заміни Мірчі Луческу.
Тимчасовий керманич киян виграв 2 перші "самостійні" матчі – проти Металіста (3:1) та Ворскли (2:1).
Гармата Ваната і "воскресіння" списаного легіонера у відеоогляді матчу Ворскла – Динамо – 1:2
За мотивами успіху на полі полтавців Шовковського визнали найкращим тренером 24 туру УПЛ. Зрозуміло, що для 48-річного фахівця це перша нагорода такого рівня. Попереду в Динамо матч проти непоступливого Кривбаса (8 травня).
Найкращим гравцем туру експерти обрали Пеглоу. Легіонер СК Дніпро-1 відзначився хет-триком та асистом у побитті Металіста (5:0).
Динамо здобуло вольову перемогу над Ворсклою – Беніто вперше забив за киян і організував атаку з ювілейним голом Ваната