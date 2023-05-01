Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу був змушений лягти під ніж.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу сьогодні, 1 травня, переніс операцію на лівому стегні, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Нагадаємо, нещодавно румунському фахівцю діагностували коксартроз – хронічне дегенеративне захворювання кульшового суглоба, яке проявляється значним болем в ділянці стегна, внаслідок руйнування хрящової тканини суглобу.

Оперативне втручання відбулось у київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації та тривало близько 40 хвилин. Оперував Луческу відомий професор Олександр Косяков. За словами хірурга, процедура минула успішно – Мірча залишиться в лікарні на найближчі 4-5 днів, після чого розпочне тривалу програму відновлення.

До слова, на тренерському містку Динамо Луческу наразі підміняє Олександр Шовковський.

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