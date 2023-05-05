Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що результат матчу молодіжних команд з Полтави та Києва (3:4) викликав чимало запитань у керівництва "зелено-білих".

"Найцікавіше, що відбулось в матчі основних команд Ворскли і Динамо (1:2) – це те, що сталося напередодні в поєдинку молодіжних команд.

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Одна команда веде в рахунку 3:0, а потім інша забиває чотири м'ячі і виграє. За нашою інформацією, після цього керівництво клубу веде гравців, переважно 18-річних, на поліграф", – сказав Співаковсський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у матчі 24-го туру молодіжної першості Ворскла на 28-й хвилині вигравала 3:0, однак по перерві примудрилась пропустити чотири голи і, в підсумку, поступилась 3:4. До слова, поліграф переконав керівництво клубу – наступного дня до заявки Ворскли на матч з Динамо було включено декількох гравців молодіжки.

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