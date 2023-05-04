Ворскла в рамках центрального матчу 24-го туру УПЛ дала бій Динамо, але поразки не уникнула (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Киянам у Полтаві була потрібна тільки перемога, адже вони відставали від третьої позиції на 8 очок. Осічка "біло-синіх" з великою ймовірністю означала б кінець боротьби за бронзу, а відповідно – і за Лігу Європи.

Ворскляни ж теоретично можуть навіть зачепитись за єврокубки, адже відставання від п'ятої сходинки становить 7 очок. Втім, для цього потрібно не тільки перемагати Динамо, а й витримати конкуренцію з Кривбасом, Колосом і Олександрією.

Тренери не здивували при виборі кадрів

Олександр Шовковський не став змінювати переможний склад, випустивши тих же футболістів, що і в старті на Металіст. Шапаренко, попри повернення у загальну групу, до заявки не потрапив. А от у Віктора Скрипника проблем вистачало.

Чеснаков досі не відновився, Яворський пропускав матч через дискваліфікацію, а по ходу першого тайму ще й травмувався центрбек Феліпе. На позицію бразильця змістився опорник Челядін, а його зону закрив свіжий Скляр. Інших несподіванок у складі "зелено-білих" не було.

Перша година зустрічі розкрила вразливості обох команд

Ворскла є найінтенсивнішою командою при грі без м'яча. Велика кількість дуелей, перехоплень і підкатів поєднується з дуже ризикованим стилем гри – полтавці масовано накривають суперника на чужій половині поля. Матч проти Динамо не став виключенням.

Підопічні Віктора Скрипника з перших же секунд пресингували 1-в-1 по всій площині, а також намагались затискати в окремих зонах методом створення чисельної переваги. Якщо тиск не вдавався, то господарі відходили у середній компактний блок.

Такий футбол приносив полтавцям дві важливих переваги. По-перше, вони систематично змушували вибивати м'яч подалі, або ж змушували опускатись вниз когось із центру поля (захисники киян слабкі у білд-апі).

По-друге, гра зводилась до великої кількості перехідних фаз, що компенсувало труднощі в організації позиційного наступу. Зрештою, сам факт інтенсивного тиску змушував нестабільне Динамо нервувати й допускати помилки.

Проблеми киян ускладнювались слабкою позиційною грою фулбеків. Вони рідко підіймались у середню лінію при опусканнях цетрхавів, що призводило до тривалого перебування на власній третині під тиском опонентів. Та і в роботі 1-в-1 Тимчик і Вівчаренко не вражали.

Втім, Ворскла з таким футболом суттєво ризикувала. Не так давно Олександрія розгромила полтавців, користуючись звичайними лонгболами.

У поєдинку з Динамо ця вразливість дала про себе знати вже на 7-й хвилині, коли винос від Нещерета перелетів через голови центрбеків і призвів до виходу Ваната віч-на-віч (Ісенко скоротив дистанцію, а Владислав протаранив голкіпера).

Також перспективно виглядали забігання вінгерів за спину крайнім захисникам, та і зміщення в центр під проникні передачі періодично проходили. Втім, Кабаєв і Беніто не могли розвинути успіх, постійно втрачаючи м'яч на чужій третині поля.

Загалом, перші 45 хвилин проходили за однакового малюнку гри. Виникало багато єдиноборств, втрат, помилок і закидушок від обох колективів. Що найбільш важливо, центр поля дарував гектари простору.

Це, з одного боку, було платою Ворскли за високий пресинг, а з іншого – платою киян за невиразну позиційну роботу.

Ворскла мала перемагати Динамо в першому таймі

Знаючи всі ці нюанси, простіше зрозуміти, як і чому виникали моменти та голи. Полтавці реалізували перший же свій цікавий епізод – Ісенко вибив м'яч далеко вперед, Степанюк виграв боротьбу в Сироти й скинув м'яч Кане, а сам побіг відкриватись за спину центрбекам.

Ібрагім віддав розрізний пас, а Руслан впевнено переграв Нещерета. 1:0! Гол точно не був випадковим, адже схожі закидушки та скидки Ворскла виконувала як до взяття воріт, так і після. "Зелено-білі" забили системно, як би це дивно не звучало для голу після виносу від голкіпера.

Руслан Степанюк використав вихід на побачення із воротарем і відкрив рахунок у матчі ️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/fzuWwcVri8 — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 4, 2023

Динамо огризнулося атакою з передачею у зону напівкола, звідки пробив Буяльський. Повз праву стійку! Загалом, усі удари киян до перерви були проведено або з-за меж штрафного, або після стандартів. Гості виглядали на них доволі перспективно, але підводило виконання.

Крім лонгболів, у Ворскли періодично проходили комбінації в зоні перед штрафним, що й не дивно – на чужу третину втягувались 5-6 футболістів, які заповнювали усі вертикалі в позиційній атаці. Також варто відзначити відкривання фулбеків і вінгерів. Завдяки такій грі полтавці створили три вражаючих моменти.

Перший з них почався із переведення на Сефері. Таулант на лівому куті карного майданчика хитнув Тимчика й закрутив м'яч у дальню дев'ятку – Нещерет парирував!

Це сталося на 21-й хвилині, а на 35-й класний розіграш господарів завершився фактичним виходом Кане віч-на-віч. Ібрахім вистрілив низом, але Нещерет врятував.

На 38-й же хвилині "зелено-білі" змарнували свій найкращий шанс забити вдруге. Підопічні Віктора Скрипника виконали таку собі "атаку віялом" із динамівського фіналу Кубка кубків-1986. Тільки з цікавішим завершенням.

Кане запустив передачу у вільну зону на правому краю штрафного, Степанюк пропустив її на Пердуту, а той прострілив вздовж лінії воротарського. Олійник випередив опонентів і п'яткою підправив м'яч на дальню стійку, а Скляру залишилось замкнути з метру – втім, Олександр не влучив по м'ячу! Помилка була особливо прикрою, враховуючи рахунок на табло в той момент.

Динамо покарало Ворсклу за ризик

Динамо відігралось ще на 24-й хвилині, покаравши господарів за пресинг. Одразу сім футболістів Ворскли втягнулись у відбирання на чужій третині поля – Буяльський же відкрився за їхніми спинами, прийняв пас на хід від Беніто й розігнав контрвипад 3-в-3.

Ванат підтримав Віталія зліва, прийняв пас і несподівано вистрілив метрів з 22-х. Точно в правий нижній кут, без шансів для Ісенка. Між іншим, це був вже десятий гол Владислава у поточному сезоні. Не даремно Ваната визнали найкращим футболістом Динамо у квітні.

У компенсований час відзначитись міг і Кабаєв, який скористався обрізкою Челядіна. Вінгер протягнув м'яч до лінії півкола і звідти бахнув у праву "шістку". Цього разу Ісенко виручив Ворсклу, тож відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Динамо в другому таймі додало обертів і прибило Ворсклу. Сидорчук, Беніто й Тимчик – архітектори перелому в грі. Шовковський – теж молодець

У роздягальні підопічні Олександра Шовковського отримали правильні висновки й настанови. Другий тайм вони почали значно агресивніше – кияни стали активніше заважати центрбекам суперника й збільшили інтенсивність у грі без м'яча.

Крім того, вінгери почали заповнювати зони у центрі, а фулбеки атакували простір за спинами своїх візаві. Такий футбол одразу ж вилився у проблеми для полтавців.

Вже на 46-й хвилині відбирання гостей у центрі поля продовжилось швидкою атакою з кількома передачами. Сидорчук двічі за кілька секунд віддавав круті паси з просуванням – останній являв собою діагональ на правий край штрафного під вривання Тимчику. Олександр у дотик скинив м'яч на лінію, а Беніто звідти пробив повз праву стійку.

Подальший кутовий ледь не завершився замиканням від Беніто, а вже на 48-й хвилині взаємодія нігерійця, Сидорчука і Тимчика принесла другий гол! Сергій виграв підбирання в центрі й виконав розрізний пас на край штрафного, Олександр виконав подачу, а Ісенко не зміг зафіксувати м'яч при перехопленні – Беніто тут же пробив.

Кравець заблокував сферу на лінії воріт, однак вінгер Динамо встиг зіграти на добиванні. 1:2! Олабіран вперше відзначився за основу киян.

На 53-й хвилині Беніто міг додати до свого активу ще й асист на Ваната. Вінгер викотив м'яч під удар з лінії воротарського, але Ісенко встиг скоротити дистанцію й врятувати Ворсклу. На 65-й же хвилині нігерієць підтримав контратаку Динамо й спробував перекинути Ісенка з дистанції у стилі Шевченка (з матчу проти Шахтаря), однак вийшло занадто високо.

В цілому, весь другий тайм виглядав провально для Ворскли. Команда не витримувала інтенсивності й пресингу Динамо, допускаючи купу помилок і нічого не пропонуючи у відповідь. Виключенням був лишень кутовий на 53-й хвилині, який завершився замиканням від Павлюка – над поперечиною!

Після 60-х хвилин в очі стала впадати і втома полтавців, однак перша їхня заміна сталася аж на 79-й – Лопес замінив Олійника. Олександр Шовковський же на 71-й відправив Ваната відпочивати, випустивши Раміреса. На останні 9 хвилин основного часу він кинув у бій ще й Волошина з Царенком, знявши з пробігу Буяльського та Кабаєва. Втім, саме в цей момент пролунала повітряна тривога.

На жаль для ворсклян, після завершення сирени нічого не змінилось. Під тиском гостей Ісенко навіть обрізався, викотивши пас Волошину, однак той пробив у захисника. Динамо впевнено довело матч до перемоги, продовживши гонитву за Зорею – тепер їх розділяють лише 5 очок.

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