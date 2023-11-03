"Сьогодні мені не хотілося б говорити про гру. Я 15 років віддав футболу України, і на цьому вирішив закінчити свою тренерську кар'єру. Це моя остання гра. Я попрощався з гравцями Динамо, з гравцями Шахтаря.

Луческу офіційно покинув Динамо

Сподіваюсь, якась моя частинка тут залишилася. Я вдячний президенту Динамо за спільну роботу. Хотілося, звичайно, завершити кар'єру по-іншому. Але всьому приходить кінець у цьому житті. У всього є свій початок, і у всього є свій кінець.

Якщо ж все-таки сказати два слова про гру, то сьогодні перемогла більш досвідчена команда. Ми мали шанси, але не використали їх.

У Динамо є майбутнє, у клубі хороша перспективна молодь. Сьогодні в запасі у нас найстаршим футболістом був Сирота. Але, природно, цим хлопцям треба багато працювати, щоб домогтися успіху. Але майбутнє у команди, повторюся, є. Упевнений, що майбутнє є і в України. Зізнаюся, мені було дуже складно переживати все, що відбувалося в Україні з початком війни. Зокрема й відсутність уболівальників, і хвилини мовчання перед кожним матчем. Мені було складно. З роками стаєш сентиментальним. Кожна гра давалася мені важче, ніж попередня. Постійно думаєш про те, що люди гинуть на фронті, постійно думаєш про те, що люди переживають тут. Усе це було складно поєднувати з футболом.

Спасибі всім! Спасибі українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Усім бажаю миру, здоров'я і щасливого майбутнього. Із самого початку війни я був тут. У 2014 році я теж не покинув Шахтар.

В Динамо зараз молода команда і, може, мій тиск і авторитет були занадто великими для неї. Усю відповідальність за останні результати я беру на себе. У нас був гандикап щодо наших суперників у турнірній таблиці, але ми, на жаль, не змогли ці матчі виграти.

За останні два роки нашу команду покинули 14 гравців. Це досвідчені футболісти, провідні. А молоді потрібен час, ці хлопці не можуть одразу замінити досвідчених і більш майстерних футболістів. Потрібно мати терпіння. Найлегше критикувати. Треба підтримати молодь, щоб вона почала давала результат. Не тільки в Динамо, а й у збірній України. Іноземці зараз сюди не приїжджають. Тому треба проявити терпіння.

Дякую і вам, журналістам. Дякую вам усім за все. На жаль, уже немає з нами Артема Франкова. Він любив футбол, жив ним. Дуже шкода, що такі люди йдуть в інший світ. Обіймаю вас усіх, усього найкращого вам!" – цитує Луческу Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Шахтарю (0:1). Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу подав у відставку.

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