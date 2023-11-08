Мірча Луческу може вже найближчим часом працевлаштуватися в Динамо Бухарест. Про це повідомив представник клубу.

"Тривають перемовини, і ми легко знайдемо спільний знаменник. Але поки ми не маємо чогось конкретного, щоб до вас прийти.

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Я занадто молодий, щоб говорити про пана Мірчу Луческу. Ми робимо домашнє завдання, і якщо буде про що повідомити, ми це зробимо з великою радістю. Я не можу обговорювати такі речі.

Це не тільки я обговорюю чи вирішую, але я не можу надати подробиць. Поки що ми на ранніх стадіях. Я не можу дозволити собі говорити про таку легенду, як Мірча Луческу. Як я можу сказати, даю я свою згоду чи ні, щоб він прийшов?" – цитує Ніколеску Fanatik.

Нагадаємо, Мірча Луческу покинув посаду головного тренера Динамо після поразки від донецького Шахтаря в 13-му турі УПЛ.

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