Мірча Луческу не збирається довго засиджуватися без роботи після відходу з Динамо.

Минуло всього 3 дні після поразки від Шахтаря і відставки, але 78-річний румун вже має варіант працевлаштування у Європі.

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"Я отримав інформацію, шо Мірча Луческу веде переговори з іншим клубом. Бешикташ хоче його. Тепер подивимося, чи буде досягнуто угоди", – заявив румунський журналіст Дечебал Редулеску у коментарі Digi Sport.

Нинішній сезон складається для Бешикташа жахливо – п'ята сходинка чемпіонату і дно групи Ліги конференцій, куди турки не пустили якраз Динамо. Місяць тому "чорні орли" звільнили Шенола Гюнеша і призначили тимчасового тренера Бурака Їлмаза (2 перемоги та 2 поразки у 4 матчах). Луческу вже тренував Бешикташ з 2002 по 2004 роки.

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