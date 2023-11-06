"Звідки взялася інформація про завершення кар'єри? Від команди. Я не знаю, як це було інтерпретовано. Я ніколи цього не казав. Я пішов лише з команди.

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Була делікатна ситуація. Місяць тому ми на 6 очок випереджали Шахтар і прямували до чемпіонства. Біда полягала в тому, що травмувався Ярмоленко. Йому довелося зробити операцію в Барселоні. Він відновлюватиметься чотири місяці. Він був єдиним досвідченим гравцем, який міг перенести ідеї тренера на поле.

Без такого гравця дуже важко керувати командою. Коли у вас більше таких гравців, це навіть краще. Я втратив його. У кожній грі у нас був втрачений один гравець. Одного разу на останніх хвилинах ми пропустили два безглуздих голи. У нас дуже молодий захист, це нормально.

Вони скуті. У футболі такі явища трапляються, в таких випадках ти не знаєш, що робити. Ми програли три гри поспіль. За тих умов я взяв на себе повну відповідальність і сказав, що це нормально. За результат завжди відповідає тренер. Я буду тим, хто піде у відставку і певним чином врятує команду.

На гравців був би неймовірний тиск. Я все це взяв на себе. Я більше думав про це. Декілька разів я зустрічався з президентом і казав йому, що хотів би піти, тому що тут і так дуже складно з такими умовами. Не обов'язково через те, що ми граємо без глядачів. Найжахливіше, що ти граєш під тиском війни.

Десь два рази було так, що ми залишали поле і йшли в укриття. Я залишався на полі. Зупинялися матчі, ти годину вештаєшся біля кабінок і чекаєш, коли вимкнеться сирена. Коли лунає сигнал тривоги, ви змушені зупинити гру. Це не футбол, який сприяє продуктивності. Тому я вважаю, що гравці заслуговують оплесків. Люди живуть не тільки божевіллям війни і нещастям, їм потрібна і частка душі, щоб хоч якось потішити себе. Для них футбол означає багато. Не думаю, що є ближчий до душ людей спорт, ніж футбол.

Через деякий час все заспокоїлося. Українці досягли дуже високого рівня перехоплення ракет. Кілька разів пролітали, падали на великій відстані. Я ухвалив таке рішення. Президент був певним чином засмучений, тому що він цього не очікував. Я не давав йому знати, бо не хотів, щоб він спробував змінити мою думку.

Я вважаю, що ми зробили хорошу справу. Команда грає добре, в матчі з Шахтарем ми домінували, у нас було багато моментів. Дитяча помилка в центрі захисту призвела до пропущеного голу. Тренер повинен мати мужність відповідальності. Непросто йти у відставку – це ознака мужності, а не боягузтва. Ніхто не хотів би здаватися.

Я все ще в Україні. Через день-два я повернуся додому. Я думаю, що я буду робити. Приїду на дачу, приїду додому, подивлюся, як там. Зараз фізично почуваюся добре. Здоров'я мені дозволяє продовжувати.

Молоді гравці, ще раз кажу. Багато молодих гравців. Найстаршому гравцеві в резервному списку було 28 років. Решта – 17, 18 років. Це нещастя принесла війна. Багато хто пішов. Виїхали навіть українці, які мали певний досвід. За два роки ми втратили 14 гравців", – цитує Луческу Fanatik.

Нагадаємо, 78-річний фахівець покинув Динамо після поразки від Шахтаря (0:1). Обов'язки головного тренера виконуватиме його колишній асистент Олександр Шовковський.

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