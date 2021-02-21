"Дуже задоволений гравцями, як вони виступили. Ми домінували весь матч. Не бачив втоми у наших футболістів. Ми грали проти команди дуже потужної фізично, у них є великі гравці. Ми знали, що вони будуть грати довгими передачами. Пропустили гол після нашої помилки. Вони грали довгими передачами за спини нашим захисникам. Ми грали у футбол, створили хороші моменти, за великим рахунком заслуговували виграти матч.

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Дуже багато тактичних фолів, багато наших атак переривали. Незрозуміло, чому так мало карток показав арбітр. Всі ці моменти нервували гравців, руйнували наші швидкі атаки. Поле було дуже складним, щоб грати у футбол. Дуже багато пауз, суперник довго вводив м'яч у гру. Арбітри пропускали ці моменти. Додали 5 хвилин, коли потрібно було компенсувати мінімум 10 хвилин.

Попов нам потрібен був сьогодні, щоб поборотися з Будківським. Але після матчу з Брюгге він відчув біль в м'язах. Після матчу з Брюгге, можливо, треба було 4-5 гравців змінити, але травми Попова, Андрієвського, Вербіча не дозволили. Але навіть в цих умовах у нас було 7-8 хороших моментів, щоб забити.

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Багато чого я не розумію. Не розумію, чому Циганков отримав жовту. Він потрапив у лещата в штрафному суперника. Не будь-яке падіння – пенальті. Футболіст ж може впасти, Циганков не просив пенальті, навіщо давати жовту. Не даєш пенальті, то не давай і жовту, це контактний вид спорту. Чому Миколенко отримав жовту? За те, що хоче швидше ввести м'яч в гру? За те, що його нервує, коли суперник постійно перериває матч? Він не протестував, просто вдарив м'ячем в землю. Навіщо давати стільки жовтих? Ми ж не команда, яка весь час порушує дисципліну.

Ми набрали, напевно, 6 футболістів, які висять на жовтих. Ми не тягнемо час, не робимо тактичні фоли. Ми команда, яка хоче грати в атакувальний футбол. Мені здається, нас карають більше, ніж потрібно. Напевно, правила змінились, а я не знаю", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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