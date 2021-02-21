Кияни проти незручного суперника, якого не змогли обіграти в жодному з попередніх 3 поєдинків у рамках УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Чернігівський клуб прагнув зберегти 3 позицію, яку атакують Зоря і Ворскла. Команді Луческу потрібно було зберегти відрив від Шахтаря, але гра припала на період між битвами з Брюгге в ЛЄ, тому це теж впливало на ресурси гостей.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Луческу знову перевів Кендзьору в центр захисту, де пару з гравцем збірної Польщі склав Забарний. Відтак Караваєв, який починав у запасі матч проти Брюгге, вийшов праворуч. Жерсон замінив на лівому фланзі атаки Де Пену. Шепелєв вийшов на підміну Шапаренку і непогано загострив уже на старті. Циганков не вирізав пас у воротарський, Луческу з іронічною посмішкою зустрів епізод. Єрмаков спочатку розмахує ліктями у боротьбі з Бєсєдіним, потім прямою ногою грає проти Сидорчука. Лише одна жовта, хоча цілком могло бути швидке вилучення.

Тотовицький залишився на самоті у воротарському киян після блискучого навісу Калітвінцева з правого краю. Не зміг нормально пробити екс-хавбек донецького Шахтаря. Утім, небезпечний відскок загострив епізод до максимуму – стійка рятує Бущана. У Динамо таких моментів, як і ударів за перші 30 з гаком хвилин, не було. Перспективні проходи у штрафний майданчик – цього замало. Тотовицький пробивав здалеку. Підступний рикошет від спини Забарного, снаряд полетів на кутовий. Розігрують триходівку підопічні Рябоконя, гострий прохід Гуцуляка. Таке враження, що Десна більше контактує з м'ячем у чужому штрафному, ніж робить це Динамо. Жерсон змістився на край Циганкова, обіграв опонента і подав. Буяльський замикав. Перший удар киян на 33 хвилині. У Віталія 4 удари з 5 командних за 2 матчі цього тижня.

Караваєв на підбиранні після чергового проходу Жерсона. Удар/передача – блок. Кендзьора скидав у дальній кут після подачі з кута поля, розкішний сейв Паста. Круговерть гравців на лінії воріт, нема тільки взяття воріт. Динамо тисне, Десна дивом відбивається, було дуже близько. Вінгер збірної Люксембургу – лідер як у плані креативних рішень, так і у марнуванні перспективних моментів. Цього разу Жерсон запоров швидку контру невдалим пасом на Циганкова. Непроста дуель опорників Сидорчука з Арвеладзе в центрі поля – 50 на 50. Капітан Динамо виправляється за помилки, блокуючи удар уродженця Грузії.

Бєсєдін отримав суперечливу жовту, дуже емоційно на всі рішення суддівства реагує Артем. Саме форвард збірної України робить чергове підбирання на чужій половині поля. Удар метрів з 30 – Паст не без проблем парирує. Бєсєдін на характері стає одним з найкращих у першому таймі на стадіоні Динамо. Кияни потроху розгойдуються. І ось активний старт другого тайму. Караваєв у центр, Буяльський назад під удар, Циганков мінімально хибить.

Десна відповідає подачею Полегенька. Простенькі навіси традиційно створюють паніку в межах володінь Бущана, але тут до удару справа не дійшла. І знову Буяльський створює супермомент партнеру. Віталій зробив усе, щоб Жерсон забив метрів з 10. Натомість Родрігес пробив прямолінійно та на силу – у воротаря. Відзначаємо прохід і подачу з правого краю від... Шепелєва, який місцями непогано намагається знайти момент, відкриваючись між лініями не на своїй позиції.

Фатальна 53 хвилина. Арвеладзе без проблем відіграв Сидорчука, Калітвінцев легко пройшов Караваєва, екс-форвард Шахтаря Будківський замкнув подачу Владислава. Забарний так і не зрозумів, що відбулося за його спиною під час націленого, але доволі банального навісу. Утім, нічого нового. Миколенко знайшов самотнього Жерсон у 7 метрах від воріт – не виходить удар у стрибку. Шапаренко замінив Шепелєва. Надмірні емоції на полі, Жерсон грає і поводиться на межі фолу. Справедлива жовта, але подобається його небайдуже ставлення. Намагається завести себе і партнерів Родрігес. Циганков і Буяльський вже не вперше намагаються організувати гол завдяки тонкому відчуттю один одного. Жерсон пробиває головою – Паст впевнено так, азартно набиває собі сейви.

Циганков сміливо пішов на двох суперників, пройшов їх і впав. Жовта за симуляцію. У попередньому матчі УПЛ за схожий легенький контакт з рукою суперника Шахтар отримав пенальті, хоча в обох випадках фіксування "фолу" було б дуже натягнуте. Боковий суддя налякався серії кидків сніжками з трибун. Головний арбітр Ігор Пасхал зупинив через це гру. Безбородько двічі за хвилину грубо зіграв (підкат в ноги і ляпас по обличчю Миколенка). Червона за дві жовті.

Гітченко перериває політ м'яча рукою після спроби Буяльського продертися у штрафному. Схоже на пенальті. Пасхал не може подивитися повтор через атаку сніжками. Динамівці збіглися до судді. Таки призначено 11-метровий. Циганков не без опору Паста забиває з позначки – трошки вправо, і парирував би голкіпер Десни. На 90+3 хвилині в нас 1:1. Динамо повертає собі лідерство, випереджаючи Шахтар на якийсь 1 бал. Десна набирає 24 очки та відпускає Зорю на 3 місце.