Десна поділила очки з Динамо у 15 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Динамо.

Перший тайм завершився без голів, але вже на 53 хвилині Будківський відкрив рахунок. Нападник Десни без жодного спротиву замкнув подачу Калітвінцева з лівого флангу.

Десна втратила перемогу над Динамо після пенальті та вилучення – команда Луческу драматично зберегла лідерство

Динамо кинялося рятувати бодай очко і таки досягло свого в компенсований час. Гітченко зіграв рукою у карному майданчику – Пасхал з допомогою VAR призначив пенальті, який реалізував Циганков.