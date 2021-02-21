Десна – Динамо – 1:1 – відео голів і огляд матчу
22:05 - Читать на русском
Десна поділила очки з Динамо у 15 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Динамо.
Віктор Циганков 90+2’
90+2’ Віктор Циганков
Перший тайм завершився без голів, але вже на 53 хвилині Будківський відкрив рахунок. Нападник Десни без жодного спротиву замкнув подачу Калітвінцева з лівого флангу.
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Динамо кинялося рятувати бодай очко і таки досягло свого в компенсований час. Гітченко зіграв рукою у карному майданчику – Пасхал з допомогою VAR призначив пенальті, який реалізував Циганков.
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