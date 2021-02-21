"Нічия з такою командою, як Динамо – позитивний результат, як би не складалася гра. Можливо, нам не вистачало останнього пасу, але в цілому хлопці добре рухалися, боролися. Грою я задоволений, але без ложки дьогтю не обійшлося. Я маю на увазі пенальті. Радше за все, там була рука. До VAR потрібно звертатися в крайньому разі, що сьогодні і було. Гра не зупинялася.

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Перш за все мені сподобалася атмосфера на стадіоні. Дуже приємно, що вболівальники нарешті повертаються. Щодо гри нашої команди, то ми досить добре рухалися і виконали великий обсяг бігової роботи. Ми непогано готові фізично і в атлетизмі не поступалися динамівцям. В цілому, я задоволений грою і результатом. Все ж нічия з Динамо на їхньому стадіоні.

Наступний матч з Інгульцем ми теж граємо на стадіоні імені Лобановського. А потім, сподіваюся, будемо грати на своєму стадіоні. Без уболівальників немає різниці, де грати, а з ними, звичайно, краще грати вдома. Сьогодні я чув фанатів і їхню підтримку. Для всіх команд це найголовніший момент. Зовсім інша атмосфера", – цитує Рябоконя Динамоманія.

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