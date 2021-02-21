"Очень доволен игроками, как они выступили. Мы доминировали весь матч. Я не видел усталости у наших футболистов. Мы играли против команды очень мощной физически, у них есть большие игроки. Мы знали, что они будут играть длинными передачами. Пропустили гол после нашей ошибки . Они играли длинными передачами за спины нашим защитникам. Мы играли в футбол, создали хорошие моменты, по большому счету заслуживали выиграть матч.

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Очень много тактических фолов, много наших атак прерывали. Непонятно, почему так мало карточек показал арбитр. Все эти моменты нервировали игроков, разрушали наши быстрые атаки. Поле было очень сложным, чтобы играть в футбол. Очень много пауз, соперник долго вводил мяч в игру. Арбитры пропускали эти моменты. Добавили 5 минут, когда нужно было компенсировать минимум 10 минут.

Попов нам нужен был сегодня, чтобы побороться с Будковским. Но после матча с Брюгге он почувствовал боль в мышцах. После матча с Брюгге, возможно, надо было 4-5 игроков сменить, но травмы Попова, Андриевского, Вербича не позволили. Но даже в этих условиях у нас было 7-8 хороших моментов, чтобы забить.

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Многое я не понимаю. Не понимаю, почему Цыганков получил желтую. Он попал в тиски в штрафной соперника. Не любое падение – пенальти. Футболист же может упасть, Цыганков не просил пенальти, зачем давать желтую. Не даешь пенальти, то не давай и желтую, это контактный вид спорта. Почему Миколенко получил желтую? За то, что хочет быстрее ввести мяч в игру? За то, что его нервирует, когда соперник постоянно прерывает матч? Он не протестовал, просто ударил мячом в землю. Зачем давать столько желтых? Мы же не команда, которая все время нарушает дисциплину.

Мы набрали, наверное, 6 футболистов, которые висят на желтых. Мы не тянем время, не делаем тактические фолы. Мы команда, которая хочет играть в атакующий футбол. Мне кажется, нас наказывают больше, чем нужно. Наверное, правила изменились, а я не знаю", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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