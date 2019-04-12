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Ліверпуль – Челсі як відчуття дежавю, дилема Гвардіоли, Ювентус та ПСЖ можуть стати чемпіонами: топ-матчі євровікенду

14:00 533 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі як відчуття дежавю, дилема Гвардіоли, Ювентус та ПСЖ можуть стати чемпіонами: топ-матчі євровікенду
Ліверпуль прийме Челсі на Енфілді
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" представляє традиційний анонс головних поєдинків європейського вікенду. Битва Ліверпуля та Челсі, дербі Севільї, Ювентус і ПСЖ близькі до чемпіонських титулів – все це у нашому матеріалі.

Мілан – Лаціо

13 квітня, 21:30. Мілан, Сан-Сіро

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитись: центральним поєдинком 32-го туру Серії А стане дуель Мілана та Лаціо – претендентів на 4-ту сходинку, яка дає право на участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20.

Обидві команди переживають не найкращий період. "Россонері" востаннє перемагали в чемпіонаті ще 9 березня, після цього двічі програли та 2 матчі звели унічию. Лаціо у поєдинках проти СПАЛа та Сампдорії примудрився здобути лише одне очко та відкотився вже на 7-му позицію чемпіонату. Втім, до омріяного 4-го місця, яке посідає саме Мілан, – лише 3 пункти.

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Звітний поєдинок є вкрай важливим для обох команд з точки зору боротьби за путівку в Лігу чемпіонів. Тим більше, що крісла під Сімоне Індзагі та Дженнаро Гаттузо відверто хитаються – подейкують, що колишній одноклубник Андрія Шевченка точно залишить Мілан влітку.

Господарям не допоможуть травмовані Джанлуїджі Доннарумма, Джакомо Бонавентура та Лукас Пакета. У Лаціо ситуація краща – точно не зіграє лише Джордан Лукаку.

Нагадаємо, матч першого кола у Римі завершився унічию 1:1. Варто відзначити, що Лаціо та Мілан змагаються і за путівку у фінал Кубка Італії – перший поєдинок у Римі завершився нульовою нічиєю.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Севілья – Бетіс

13 квітня, 21:45. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Пряма трансляція на MEGOGO

Чому потрібно подивитись: окрасою 32-туру туру Ла Ліги стане севільське дербі. Підопічні Хоакіна Капарроса, який днями зізнався у страшній хворобі, приймуть своїх принципових опонентів з Бетіса.

І Севілья, і Бетіс претендують на путівку в Лігу чемпіонів, щоправда, у господарів кращі перспективи – 49 очок та 5 місце (у Бетіса на 6 пунктів менше). "Нервіонці" підходять до матчу в кращій формі, здобувши 4 перемоги в останніх 5-ти поєдинках Прімері, тоді як у гостей – лише дві вікторії за аналогічний відрізок. Тому дербі проти Севільї – чи не останній шанс для Бетіса все ж зачепитись за путівку в найпрестижніший клубний турнір Європи. У випадку поразки "огірки" взагалі ризикують опинитись за межами єврокубкової зони за підсумками чемпіонату, адже відстання від 6-го місця може скласти вже 6 очок.

До слова, в матчі першого кола на Беніто Вільямарін Бетіс мінімально переміг Севілью завдяки голу Санчеса. Господарі однозначно прагнуть реваншу, а чи вдасться їм це зробити – дізнаємось у суботу ввечері.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Крістал Пелас – Манчестер Сіті

14 квітня, 16:05. Лондон, Селхерст Парк

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитись: Манчестер Сіті спробує повернути собі лідерство у чемпіонаті Англії. Суперником команди Хосепа Гвардіоли стане Крістал Пелас, для якого сезон, по суті, завершений (39 набраних очок та відсутність загрози вильоту).

Посеред тижня "містяни" доволі несподівано програли Тоттенхему в першому матчі 1/4 ЛЧ та ризикують припинити боротьбу за трофей. Хосеп Гвардіола опинився у доволі складній ситуації – з одного боку, команді не можна втрачати очки в чемпіонаті, адже Ліверпуль, схоже, не збирається збавляти обертів. А з іншої сторони, перемога в Лізі чемпіонів – мрія Манчестер Сіті, заради якої, ймовірно, іспанець все ж пожертвує звітним поєдинком, давши можливість перепочити основним виконавцям, адже матч-відповідь проти Тоттенхема пройде вже у середу.

Що стосується Олександра Зінченка, то хавбек збірної України продовжує відновлення від пошкодження та навряд чи зіграє у цій зустрічі. Нагадаємо, українець травмувався у поєдинку 33-го туру АПЛ проти Кардіффа та вже пропустив матчі проти Брайтона в Прем'єр-лізі та Тоттенхема в Лізі чемпіонів.

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Так само "містянам" не допоможуть Бернарду Сілва та Клаудіо Браво. До слова, в матчі першого кола Крістал Пелас сенсаційно обіграв Манчестер Сіті на виїзді з рахунком 3:2. Та поразка стала для команди Гвардіоли лише другою в поточному чемпіонаті.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Ліверпуль – Челсі

14 квітня, 18:30. Ліверпуль, Енфілд

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Ліверпуль та Челсі зійдуться у центральному поєдинку 34-го туру Прем'єр-ліги. На тижні обидві команди вдало зіграли у єврокубках – мерсисайдці перемогли Порту та зробили вагому заявку на вихід у півфінал Ліги чемпіонів, а Челсі на виїзді мінімально здолав празьку Славію в Лізі Європи.

Перемога потрібна обом колективам – Ліверпуль продовжує неймовірну чемпіонську гонку з Манчестер Сіті, а лондонці, хоч і вийшли на третє місце чемпіонату, проте продовжують боротись за потрапляння в топ-4 – від 5-ї позиції команду Саррі відділяють лише 3 очки.

До слова, цей матч викликає певне дежавю. Навесні 2014 року Ліверпуль та Манчестер Сіті вели відчайдушну боротьбу за чемпіонство. Мерсисайдці вдома приймали Челсі та поступились 0:2, пропустивши "містян" на верхівку турнірної таблиці. Той поєдинок запам'ятався легендарним падінням Стівена Джеррарда, яке практично поховало сподівання Ліверпуля на титул.

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У цьому відрізку сезону важливе значення відіграє також фізична форма. В цьому контексті певну перевагу матиме Ліверпуль, гравці якого мали на дві доби більше часу для відпочинку та підготовки до цієї гри.

В першому колі команди розійшлися миром – 1:1. Ліверпуль відігрався на останніх хвилинах поєдинку завдяки феноменальному голу Даніеля Старріджа, який форвард згодом назвав найкращим у своїй кар'єрі.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ювентус та ПСЖ – за крок від чемпіонства

Вже цих вихідних два топ-чемпіонати Європи, швидше за все, отримають нових-старих чемпіонів. Ювентус та ПСЖ близькі до завоювання чергових титулів найсильнішої команди країни. У суботу туринці поїдуть в гості до СПАЛа, а ПСЖ у неділю зіграє проти Лілля – свого головного "конкурента".

Ювентус за 7 турів до завершення чемпіонату випереджає Наполі на 20 очок. Таким чином, команду Массіміліано Аллегрі для дострокового завоювання Скудетто влаштує навіть нічия, адже за особистими зустрічами Ювентус переважає Наполі (3:1, 2:1). Хороша форма СПАЛа (3 перемоги в останніх 4-х матчах) навряд чи стане на заваді "б'янконері", навіть попри важкий матч проти Аякса у Лізі чемпіонів посеред тижня.

ПСЖ міг оформити чемпіонство ще минулого туру, проте на заваді став неймовірний фейл Шупо-Мотінга, який відібрав переможний гол у своєї команди. Хоча, можливо, це навіть краще. У звітному турі ПСЖ грає проти найближчого переслідувача Лілля – що може бути краще, ніж завоювання чемпіонства в лігві головного конкурента? Для цього парижан влаштує навіть нічия.

Якщо не станеться чогось екстраординарного, то ПСЖ здобуде 8-й чемпіонський титул в історії (з них шостий за останні 7 років) а Ювентус – 35-й загалом та 8-й поспіль.

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