Шупо-Мотінг епічно зупинив м'яч на лінії чужих воріт, відібравши гол в ПСЖ – фейл дня

Форвард ПСЖ Ерік-Максім Шупо-Мотінг замість того, аби відзначитись забитим голом, став головним невдахою матчу ПСЖ – Страсбур.

На 28-й хвилині матчу ПСЖ – Страсбур стався неймовірний за курйозністю епізод. Нкунку вискочив віч-на-віч з воротарем і перекинув його. М'яч летів у ворота і Шупо-Мотінг вирішив добити його, аби стати автором дубля, але замість цього вибив м'яч з лінії воріт.

ПСЖ несподівано вдома зіграв внічию зі Страсбуром та не зміг оформити чемпіонство

Цей епізод суттєво вплинув на результат, адже Страсбур зумів втримати нічию і не дав парижанам оформити чемпіонство в цьому турі. Таким чином, ПСЖ набрав 81 очко, тоді як у другого Лілля – 60.