Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ

"Футбол 24" пропонує пригадати найкращі розв'язки у битві за чемпіонство в історії англійської Прем'єр-ліги. Сезон 2018/19 також має всі шанси увійти в історію – Манчестер Сіті та Ліверпуль налаштовані дуже рішуче.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зійшлися у шаленій боротьбі за перемогу в АПЛ 2018/19. Найімовірніше, гонка триватиме до останнього туру – цілком вірогідний розклад, при якому долю чемпіонства вирішить різниця м'ячів. Наразі команда Юргена Клоппа випереджає чинних чемпіонів на 2 очки, проте у "містян" є гра в запасі.

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Подібної боротьби за титул в Англії не бачили вже кілька років. Минулого сезону Ман Сіті випередив МЮ на 19 очок, в першості 2016/17 Челсі став чемпіоном із 7-очковим відривом, а роком раніше сенсаційний Лестер теж виграв титул за кілька турів до фінішу. І лише поточний сезон дарує справжню інтригу в боротьбі за звання найсильнішої команди Англії.

З цієї нагоди популярне британське видання FourFourTwo пригадало найкращі чемпіонські перегони в історії Прем'єр-ліги (з моменту її заснування в 1992 році). "Футбол 24" пропонує пригадати ці легендарні миттєвості і своїм читачам.

Арсенал виграв свій перший титул АПЛ – сезон 1997/98

Чемпіонат Англії 1997/98 став першим повноцінним для Арсена Венгера на чолі "канонірів". Тоді ще зовсім не легендарний тренер зумів привести команду до її першого чемпіонського титулу Прем'єр-ліги (згодом до нього додадуться ще 2).

У складі Арсенала виблискували Марк Овермарс, Патрік Вієйра, Денніс Бергкамп та Тоні Адамс, які стали лідерами команди-чемпіона. Лондонці стартували не надто вдало – був період, коли Манчестер Юнайтед лідирував з відривом в 11 очок. Проте в середині сезону Арсенал набрав крейсерський хід, видавши серію без поразок тривалістю в 18 матчів.

В підсумку команда Арсена Венгера випередила своїх опонентів із Манчестера лише на 1 очко.

Манчестер Юнайтед відіграв 12 очок у Ньюкасла – сезон 1995/96

По ходу чемпіонату команда Кевіна Кігана мала гандикап перед Манчестер Юнайтед у 12 очок. Здавалось, вперше з 1927 року чемпіонський титул прибуде на Сейнт Джеймс Парк, проте "сороки" примудрились розтринькати перевагу за 15 турів до завершення чемпіонату.

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Манчестер Юнайтед завдяки Раяну Гіггзу, Девіду Бекхему, Еріку Кантона та іншим зіркам манкуніанців зуміли випередити своїх суперників на 4 очки. Вирішальну роль при цьому відіграли дві перемоги в очних поєдинках – 2:0, 1:0.

Ліверпуль віддав титул Манчестер Сіті – сезон 2013/14

В тому чемпіонаті команда Брендана Роджерса була дуже близькою до чемпіонства. По суті, Ліверпуль сам втратив перемогу в чемпіонаті, адже доля титулу була виключно в його руках.

Стівен Джеррард, Рахім Стерлінг, Луїс Суарес та компанія підійшли до поєдинку проти Челсі з 11-матчевою переможною серією. Проте знамените падіння Стівена Джеррарда та гол Демби Ба у першому таймі і м'яч Вілліана у другому принесли перемогу команді Жозе Моурінью.

Цей результат вивів Манчестер Сіті в лідери чемпіонату завдяки кращій різниці голів. В наступному матчі проти Крістал Пелас Ліверпуль вів з рахунком 3:0 та продовжував атакувати, намагаючись покращити різницю м'ячів. Проте Пелас зуміли зрівняти рахунок та позбавили мерсисайдців шансів на титул. Сльози Луїса Суареса та інших гравців фанати Ліверпуля пам'ятають і досі.

Требл Манчестер Юнайтед – сезон 1998/99

Найкращий сезон в історії Манчестер Юнайтед. Команда Алекса Фергюсона (тоді ще не сера) виграла АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії. Якщо про легендарний фінал ЛЧ на Камп Ноу чули всі, то "зарубу" в АПЛ пам'ятають не так багато прихильників футболу.

Основним опонентом команди Фергюсона став Арсенал, який відстав лише на 1 очко. Доля чемпіонства вирішувалась в останньому турі, адже тижнем раніше Арсенал програв Лідсу та поступився лідерством. Манчестер Юнайтед по ходу зустрічі в останньому турі поступався Тоттенхему, проте вирвав перемогу 2:1 та став чемпіоном Англії.

Блекберн шокував Англію – сезон 1994/95

Сенсаційний Блекберн, у складі якого сяяв Алан Ширер (34 голи за підсумками сезону), став чемпіоном вперше за 81 рік. Команда-сенсація Кенні Далгліша здобула титул лише в останньому турі. Головний конкурент Блекберна в особі Манчестер Юнайтед втратив очки в матчі проти Вест Хема та подарував чемпіонство Роверз.

Неймовірний камбек Манчестер Сіті у компенсований час – сезон 2011/12

Боротьбу за титул вели команди з Манчестера – Юнайтед та Сіті. В останньому турі команді Роберто Манчіні потрібно було обіграти невмотивований КПР. На 90-й хвилині "містяни" поступались 1:2, а Манчестер Юнайтед готувався святкувати чергове чемпіонство.

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Проте Ман Сіті не здався. Голи Едіна Джеко та Серхіо Агуеро в компенсований час принесли титул "містянам". Це чемпіонство стало першим для Сіті за більш ніж 50 років, а крик коментатора "Агуероооооооо" після вирішального взяття воріт увійде в історію Прем'єр-ліги.