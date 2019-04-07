Капаррос зізнався, що хворий на лейкемію

Кубок України — 21:49 98
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Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференції
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Визначились усі півфіналісти Кубка УкраїниКубок України — 20:06 873
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Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнямиУкраїна — 19:42 10038
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Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образиІспанія — 14:53 3432
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Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю МаліновськогоБельгія — 13:36 8341