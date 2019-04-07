Капаррос зізнався, що хворий на лейкемію

Головний тренер Севільї Хоакін Капаррос розповів, що страждає від лейкемії.

Хоакін Капаррос після матчу 31 туру Ла Ліги проти Вальядоліда (2:0) зробив шокуючу заяву. Наставник зізнався, що хворий на лейкемію.

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"У мене хронічна лейкемія. Я можу жити нормальним життям і хочу насолоджуватись своєю роботою. У мене не було лікування. Я радий, що клуб дозволяє мені продовжувати тренувати", – цитує Капарроса Marca.

Севілья після 31 туру перебуває на 5 позиції в чемпіонаті, набравши 49 очок.