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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Тоттенхем / ФК Тоттенхем

Тоттенхем переміг Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті.

78’ Хин Мін Сон
 
78’ Хин Мін Сон

Тоттенхем у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вдома приймав Манчестер Сіті. "Містяни" двічі могли забити з 11-метрової позначки у першому таймі після втручання VAR, але голкіпер "шпор" Уго Льоріс двічі відбив удар Серхіо Агуеро.

Тоттенхем вдома переміг Манчестер Сіті у першому чвертьфіналі ЛЧ – переможний гол забили з-під конкурента Зінченка

Після перерви лондонці забили єдиний і переможний м'яч зусиллями Сона. Що цікаво, відзначився він з-під Фабіана Делфа, який грав на позиції Олександра Зінченка.

Матч-відповідь відбудеться 17 квітня о 22:00 за київським часом.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Тоттенхем - Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем Відеоновини
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