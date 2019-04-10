"Зінченко – абсолютна легенда, а Делф – лайно": нищівна реакція вболівальників Ман Сіті після поразки від Тоттенхема

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко проводить найкращий сезон у кар'єрі. Прикра травма хавбека змусила вболівальників "містян" усвідомити його важливість для команди.
Влітку Олександр Зінченко принципово відмовився покидати Манчестер Сіті. На хавбека претендував Наполі, кілька клубів АПЛ та низка представників іспанської Прімери, серед яких варто виокремити Бетіс. Однак українець був впевнений, що зможе переконати Хосепа Гвардіолу у своїй майстерності.
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Початок сезону для Зінченка не можна назвати вдалим. Він рідко з'являвся на футбольному полі й часто навіть не потрапляв до заявки команди. Цікаво, що до кінця січня Олександр зіграв за збірну України більше (320 хвилин), ніж за Манчестер Сіті в АПЛ (233 хв.). Після закриття зимового трансферного вікна для українця все кардинально змінилося. Зінченко став міцним гравцем основного складу, з початку лютого зігравши 11 матчів поспіль в усіх турнірах, лише двічі не потрапивши до стартового протоколу Ман Сіті.
В поєдинку 33-го туру чемпіонату Англії проти Кардіффа, який відбувся 3 квітня, українець зумів відіграти лише 18 хвилин після чого через ушкодження покинув поле. Травма змусила 22-річного хавбека пропустити вже дві гри: проти Брайтона в Кубку Англії та перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Напередодні зустрічі зі "шпорами" Хосеп Гвардіола мусив добряче подумати над стартовим складом. Оскільки Бернарду Сілва також мав проблеми зі здоров'ям, а Бенджамен Менді ще не готовий провести два поєдинки за чотири дні.
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Не так давно в це важко було б повірити, але тепер відсутність Зінченка вболівальники Манчестер Сіті називають чи не головною причиною поразки своєї команди. Адже саме помилка Фабіана Делфа, який замінив українця на лівому фланзі захисту, призвела до голу Хин Мін Сона, який став переможним для Тоттенхема. Може здатися, що одна помилка не повинна мати ключового значення, але статистика підтверджує, що англієць приносить "містянам" менше користі. При чому Зінченко ефективніший як в обороні, так і в атаці. Українець точніше пасує, має більше перехоплень та відбирань м'яча, успішніше обігрує один-в-один та частіше стає переможцем у єдиноборствах.
Англійські ЗМІ одноголосно називають Делфа головним винуватцем поразки Манчестер Сіті і найгіршим гравцем матчу з Тоттенхемом. Автритетний портал Sky Sports вважає провал 29-річного захисника цілком прогнозованим: "В 2019 році Делф виходив у старті лише проти Суонсі та Бертона – це показово. Йому було важко і некомфортно у всьому".
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Профільний ресурс Manchester Evening News також відзначає, що лівий фланг захисту "містян" ще до початку матчу виглядав найбільш вразливою зоною: "Шпори" свідомо тиснули на нього, але Делф рішуче захищався, аж допоки Сон не опинився у нього за спиною. Він з якоїсь причини не зміг дограти епізод до кінця".
Вболівальники Манчестер Сіті більш радикальні у своїх висловлюваннях і чекають на появу Зінченка у матчі-відповіді.
"Дорогий Зінченко, Манчестер Сіті потребує тебе. Делф не здатен виконувати туж роль, що й ти".
"Це – Делф. Я не знаю, чому Пеп використовує його в Лізі чемпіонів. Хлопець постійно втрачає позицію. Знаєте чому? Він півзахисник. Це жарт. Я почуваюся в 1000 разів краще, коли там діє Зінченко".
"Що ж, Зінченко також є півзахисником і більше атакує, ніж Делф на своїй рідній позиції. Отже, питання не в тому, що Делф – півзахисник, просто він – лайно".
Загалом вболівальники Манчестер Сіті не роблять трагедії з поразки у вчорашньому матчі. Вони впевнені, що "містяни" здатні відігратися у матчі-відповіді і пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів. А допомогти команді Хосепа Гвардіоли має Олександр Зінченко, який до того часу повинен відновитися після травми.
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