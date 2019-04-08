11 друзів Шупо-Мотінга – найжахливіші промахи в історії футболу з Торресом та Форланом у головних ролях

Коли складніше промахнутись, ніж забити.

Нападник ПСЖ Ерік-Максім Шупо-Мотінг став антигероєм вікенду, втративши неймовірний шанс у матчі Ліги 1 проти Страсбура. Замість того, щоб добити м'яч у сітку після елегантного "черпачка" від Нкуку, камерунський форвард фактично виніс сферу з лінії порожніх воріт. Можливо, якби не фейл Шупо-Мотінга, команда Тухеля відсвяткувала б дострокове чемпіонство. Однак форвард паризького гранда – далеко не перший, хто припускався схожих промахів. FourFourTwo продемонстрував 11 не менш курйозних епізодів за участі великих, та не дуже, гравців, які дивом не завершились голами.

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11. Фернандо Торрес

Знаменитий іспанський форвард, схоже, розгубив усю свою майстерність на шляху з Ліверпуля у Челсі. У 2011 році на Олд Траффорд "Ель Ніньйо" запам'ятався найбільшим фейлом у власній кар'єрі – класно обігравши Де Хеа, не влучив у порожні ворота.

10. Дієго Форлан

Один з найкращих уругвайських снайперів за всю історію наколотив близько 300 м'ячів, але його промах на передсезонних зборах у 2003-му (МЮ – Ювентус) не піддається жодній логіці.

9. Петер ван Воссен

Неймовірний промах нідерландця трапився у шотландському дербі. Захищаю кольори Рейнджерс, ван Воссен змарнував передачу партнера на порожні ворота. У цьому епізоді складніше було не забити.

8. Фредрік Юнгберг

Робер Пірес зробив усе, щоб шведський форвард забив Болтону у чвертьфіналі Кубка Англії (2005 рік), але його партнер з двох метрів вистрілив вище воріт. Це – фіаско.

7. Якуб Блащиковскі

Екс-керманич дортмундської Борусії Юрген Клопп навряд чи бачив щось подібне до матчу проти Фрайбурга (2010). Блащиковскі отримав усі умови, щоб спрямувати м'яч у сітку, а натомість ледь не довів до інфаркту свого тренера.

6. Ронні Розенталь

Трохи незграбний ізраїльтянин провів на Енфілді чотири сезони та забив 14 голів, але фанатам "червоних" він запам'ятався, насамперед, фантастичним промахом у матчі проти Астон Віллли (1992). Девід Джейм віддав йому передачу-цукерку...

5. Нванкво Кану

Нігерійський форвард кинув виклик законам фізики у 2005 році, дивом не забивши Мідлсбро. Партнер Кану по Вест Бромвічу Джефф Харсфілд не міг повірити власним очам, що його пас не завершився голом.

4. Фахад Халфан

Цей епізод став головним курйозом Азійських ігор у 2010 році. Спочатку голкіпер збірної Узбекістану кумедно втратив м'яч, а згодом форвард катарців Халфан з метра пробив у стійку.

3. Кріс Івелумо

У 2008-му цей шотландський нападник отримав дебютний виклик до лав національної збірної на матч проти Норвегії... та пережив справжній кошмар. Після класного прострілу Гері Нейсміта Івелумо схибив з меж воротарського у порожні.

2. Арнальдо Вера

У Південній Америці досі згадують той епічний промах з 2003 року. Власне ім'я в історію футбольних курйозів вписав парагвайський захисник Арнальдо Вера, який, захищаючи кольори Лібертаду, не влучив у порожні ворота приблизно з двох метрів.

1. Якубу Аєгбені

Від таких фейлів не застрахований навіть третій найкращий снайпер в історії збірної Нігерії. І байдуже, що це – матч проти Південної Кореї на груповій стадії ЧС-2010, за яким спостерігають мільйони фанів по всьому світу.