Коваленко: Чемпіонська гонка ще не завершилась

Автор переможного гола у ворота Динамо Віктор Коваленко поділився емоціями від перемоги "гірників".

"Хотів в першу чергу вийти і допомогти команді. Всі гравці, команда – всі молодці, відігралися з 0:1 і перемогли в цьому матчі. В кожному моменті є завдання пробити по воротах. Без ударів – немає голів. Виходив і думав, що можна один раз пробити.

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Гол у ворота Динамо – один з найкрасивіших голів у моїй кар'єрі. За важливістю назву гол Шальке, він тоді надав мені багато впевненості. Думаю, цей гол буде таким же, додасть багато впевненості, будемо все насолоджуватися не тільки цим.

Чемпіонська гонка ще не завершилась. Чемпіонат триває. Зараз наше головне завдання – вигравати в кожному матчі. Будемо тримати цю планку. Ми ставимося до кожної гри як до останньої. Це дуже важливий матч, як і всі попередні. Ми готувалися до цієї гри, дивилися матчі Динамо, Фонсека сказав, як треба грати і поставив нашу гру. Зараз вже кожен суперник дивиться і спостерігає, хто як грає. І ми дивимося, і вони. У нас, може, трохи не вийшло спочатку, а потім вже була установка трохи перебудуватися і вийшло здобути перемогу", – передає слова Коваленка Footboom.

Нагадаємо, Шахтар на останніх секундах здобув вольову перемогу проти Динамо. Столичний клуб відстає від "гірників" вже на 8 очок.

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