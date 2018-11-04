Коваленко: Чемпионская гонка еще не завершилась

Автор победного гола в ворота Динамо Виктор Коваленко поделился эмоциями от победы "горняков".

"Хотел в первую очередь выйти и помочь команде. Все игроки, команда – все молодцы, отыгрались с 0:1 и победили в этом матче. В каждом моменте есть задача пробить по воротам. Без ударов – нет голов. Выходил и думал, что можно один раз пробить.

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Гол в ворота Динамо – один из самых красивых голов в моей карьере. По важности назву гол Шальке, он тогда дал мне много уверенности. Думаю, этот гол будет таким же, придаст много уверенности, будем все наслаждаться не только этим.

Чемпионская гонка еще не завершилась. Чемпионат продолжается. Сейчас наша главная задача – выигрывать в каждом матче. Будем держать эту планку. Мы относимся к каждой игре как к последней. Это очень важный матч, как и все предыдущие. Мы готовились к этой игре, смотрели матчи Динамо, Фонсека сказал, как надо играть и поставил нашу игру. Сейчас уже каждый соперник смотрит и наблюдает, кто как играет. И мы смотрим, и они. У нас, может, немного не получилось сначала, а потом уже была установка немного перестроиться и получилось одержать победу", – передает слова Коваленко Footboom.

Напомним, Шахтер на последних секундах одержал волевую победу против Динамо. Столичный клуб отстает от "горняков" уже на 8 очков.

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