"Я радий приєднатися до Цинциннаті. Це захоплюючий проект для клубу, і я з нетерпінням чекаю на свою першу гру. Не можу дочекатися зустрічі з уболівальниками та моменту, коли зможу зіграти свою першу гру на TQL Stadium", – поділився Келсі в коментарі офіційному сайту клубу.

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Додамо, що Кевін перебрався до Цинциннаті на правах оренди з правом викупу до кінця сезону МЛС. Раніше повідомлялось, що Шахтар може отримати за оренду 800 тисяч доларів, а право викупу становитиме 7 млн.

Нагадаємо, Келсі перейшов до табору "гірників" 31 січня 2023 року з уругвайського Бостон Рівер за 1 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. У поточному сезоні він провів за "гірників" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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