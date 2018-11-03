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Шевченко:  Гол у ворота Динамо додасть Коваленку впевненості, у нього дуже великий потенціал

22:34 319 Читать на русском
Шевченко:  Гол у ворота Динамо додасть Коваленку впевненості, у нього дуже великий потенціал
Андрій Шевченко / Футбол 24

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що заміни наставника Шахтаря Паулу Фонсеки зіграли вирішальну роль у матчі проти Динамо.

"Матч дуже сподобався, особливо другий тайм. Шахтар був змушений перебудовуватися. Обидві команди створили моменти. Коваленко заслужив цей гол. Фонсека зробив дуже вдалі заміни в той момент, коли команда цього потребувала. Тайсон встиг відновитися.

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Гол додасть Коваленку впевненості, у нього дуже великий потенціал. Для нього важливо отримувати ігрову практику. Хотілося б відзначити гру Динамо, особливо в другому таймі. Відсутність Марлоса позначається на Шахтарі, як і Тайсона. Я із задоволенням дивився футбол сьогодні", – цитує Шевченка Sport.ua.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу у центральному матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.

Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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