Ера Ювентуса завершилася, Інтер достроково взяв Скудетто

Італія вперше за 9 років побачила нового чемпіона. Гегемонію Ювентуса перервав Антоніо Конте, який на початку минулого десятиліття і вивів "Стару Синьйору" в топ. Його Інтер впевнено пройшов дистанцію та скористався відсутністю конкурентів. Чемпіонською стала перемога над Кротоне з красивим голом Еріксена.

Якщо точніше, то титул "нерадзуррі" принесла недільна нічия Аталанти з Сассуоло, якої всіма силами намагався уникнути Маліновський. Руслан постійно створював партнерам моменти і в підсумку відзначився асистом. Однак цього виявилося мало – бергамаски не витримали 70 хвилин у меншості.

Тепер ситуація в Аталанти складна: команда зберігає друге місце, але Ювентус і Мілан наздогнали хлопців Гасперіні (у всіх по 69 пунктів) після перемог над Удінезе та Беневенто відповідно. Щастя Маліновського, що хоч Наполі спіткнувся, втративши очки проти Кальярі. Рома тим часом продовжила вільне падіння поразкою від Сампдорії. Як наслідок – Фонсека втратив роботу, влітку римляни отримають нового тренера.

Атлетіко відскочив, Азар – живий!

Чемпіонські перегони в Іспанії стають дедалі пекельнішими. У звітному турі виграли три претенденти на титул. Барселона з дублем Мессі перестріляла Валенсію, Реал добив Осасуну, а Атлетіко втримав перемогу над Ельче. І тільки Севілья провалила тур, драматично програвши Атлетіку.

Атлетіко в статусі лідера відчуває найбільший тиск, тому його звитяга вийшла найменш впевненою. Команда Дієго Сімеоне провалила кінцівку, у компенсований час привезла пенальті та зберегла три очки лише завдяки стійці воріт Облака. Поки що все в руках "матрацників", ще й мінімальний відрив зберігається, але в наступному турі вирішальний виїзд на Камп Ноу.

Реал не поступається другим місцем, хоча лазарет досі переповнений, а вікових лідерів потрібно берегти на Лігу чемпіонів. З хороших новин – набирає форму довгоочікуваний Азар. Бельгієць у суботу провів розкішний тайм. З таким Еденом мадридці перетворюються на фаворита Ла Ліги, тільки б він не зламався. А перемогу над Осасуною на одному зі стандартів приніс Мілітао.

Лілль не віддає Неймару чемпіонство, -1 претендент на титул

Франція також зберігає неабияку інтригу на вершині таблиці. ПСЖ завдяки Неймару та Маркіньйосу переграв Ланс, але в лідери не вийшов. Першу сходинку відстоює Лілль, який переміг слідом за парижанами. Чудова оборона Крістофа Галтьє (найменше пропущених за сезон в топ-лігах) постала в усій красі, не дозволивши Ніцці завдати жодного удару за весь матч! Солідний футбол від "догів", омріяний титул близько.

Монако не витримав напруги та вибув з чемпіонських перегонів. Фіаско у грі з Ліоном завершило переможну серію монегасків. Тепер тільки боротьба за ЛЧ – з тим же Ліоном, який наблизився впритул. Матч на Луї ІІ вийшов дуже напруженим. Монако забив першим, виблиск геніальності Депая – і рахунок рівний, Ліон залишився в меншості, але забив вдруге, Бен-Єддер з пенальті відновив паритет, а на останній хвилині вирішальний гол забив 17-річний Шеркі. Після фінального свистка ще й спалахнула бійка. Наслідок – 4 червоні картки, Де Шільйо, Марсело, Пеллегрі та Жеббель можуть отримати дискваліфікацію до кінця сезону.

Фани МЮ створили хаос

Вболівальники Манчестер Юнайтед зірвали дербі з Ліверпулем, протестуючи проти власників, які "думають лише про свій заробіток". Однак мирні протести переросли у справжню вакханалію біля Олд Траффорд. Фани прорвалися на стадіон. Гучний меседж для Глейзерів – це не погано, але чого ним можна добитися? Якщо Глейзери вирішать продати клуб, навряд чи новий власник поставить у пріоритет не гроші. Відповідно, нічого не зміниться. А вимога запровадити німецьке правило 50+1 і віддати МЮ у власність фанам виглядає утопією, якщо не сказати ідіотизмом.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

Тому єдине, чого добилися протестувальники, це відтермінування святкувань Манчестер Сіті. "Містяни" в рамках тотальної ротації напередодні перемогли Крістал Пелас (Агуеро відзначився, Зінченко вийшов на заміну) і чекали поразки Манчестер Юнайтед в північно-західному дербі, яка зробила б їх чемпіонами Англії. Не дочекалися.

Челсі пожинає плоди грандіозної трансферної кампанії. Менді творив дива у воротах, витягуючи складні удари, а Вернер і Хаверц заправляли атакою. Кай оформив дубль проти Фулхема та закріпив "синіх" у топ-4. Лестер також комфортно тримається в зоні ЛЧ, але в цьому турі примудрився не дотиснути Саутгемптон. "Святі" на старті матчу залишилися в меншості, що зазвичай призводить до божевільних розгромів 0:9, але в п'ятницю хлопці Хазенхюттля дивом вистояли.

Тоттенхему Ліга чемпіонів не світить, однак "шпори" показали, що сезон для них після звільнення Моурінью не завершено. Бейл відвантажив Шеффілду хет-трик, Сон забив гарний гол – перемога на класі. Як і в Арсенала з Ньюкаслом. Втім, другою силою Лондона після Челсі залишається Вест Хем, який перервав невдалий відрізок успіхом на полі Бернлі. Андрій Ярмоленко навіть не потрапив у заявку, а його конкурент Антоніо відзначився дублем.

Перший трофей Нагельсманна чи врятований Дортмундом сезон?

Бундесліга цього вікенду взяла паузу, натомість відбулися півфінали Кубка Німеччини. Обійшлося без сенсацій. Борусія Д за один тайм розгромила Хольштайн (який ще в 1/16 вибив Баварію) – Холанд перед матчем отримав пошкодження, але партнери впоралися без нього. А от Лейпцигу знадобилося аж чотири тайми, щоб драматично дотиснути Вердер (спрацювали заміни). Берлінський фінал неймовірно важливий для обох: Борусія хоче врятувати провальний рік, а Юліан Нагельсманн – здобути дебютний трофей ще до приїзду в Баварію.

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