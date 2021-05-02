"Дачники" на виїзді не змогли встояти проти "синіх". Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Челсі без особливих труднощів розібрався з одним з аутсайдерів турнірної таблиці АПЛ – Фулхемом. Господарі відкрили рахунок у західнолондонському дербі вже на 10-й хвилині: Хаверц отримав розрізну передачу від Маунта на лінії штрафного майданчика, зробив кілька кроків вперед і потужно пробив – кіпер гостей торкнувся м'яча, але не зміг змінити його траєкторію.

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У доданий до першого тайму час нігерійський захисник Фулхема Ола Айна міг відновлювати статус-кво, однак на його постріл низом з-за меж штрафного, а згодом рикошет від ноги оборонця вчасно зреагував Едуар Менді. А відразу по перерві господарі забили вдруге: півзахисник збірної Німеччини оформив дубль, пробивши низом повз Ареолу.

Перемога принесла Челсі 61 очко і закріпила на четвертій сходинці, Фулхем з 27-ма пунктами залишився вісімнадцятим.

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