Атлетіко обіграв Ельче в рамках 34-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

"Матрацники" відкрили рахунок вже на 16-й хвилині, але радість Луїса Суареса перервав VAR. Зрештою, ще через 5 хвилин мадридці знову забили. Тепер легально. Однак далі було куди складніше.

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Більше забити підопічні Дієго Сімеоне не змогли, а от перемога ледь не втекла. Вже у компенсований час Ельче отримав право на пенальті, але Фідель влучив у каркас воріт.

Драматична перемога дозволила Атлетіко закріпитися на вершині турнірної таблиці. Вже у наступному турі команді належить скласти головний іспит на шляху до чемпіонства – виїзний матч проти Барселони.

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