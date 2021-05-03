"Те, що відбулося сьогодні на Олд Траффорд – кульмінація 16 років, що минули з моменту придбання клубу родиною Глейзерів. За цей період власники забрали з клубу мільярд фунтів, і ми стали свідками гниття і занепаду як на полі, так і за його межами.

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Незважаючи на те, що вторгнення на стадіон – це не те, чого ми очікували, а ворота, за чутками, були відкриті для вболівальників, ми вважаємо, що переважна більшість співробітників Манчестер Юнайтед підтримує точку зору уболівальників.

Вболівальники прийшли в день гри, на яку вони навіть не могли потрапити, щоб мирно протестувати і чітко заявити про зміни, які повинні відбутися в нашому клубі. На тлі необґрунтованих пропозицій про Суперлігу і "вибачень" від Глейзерів, які ми не приймаємо, необхідно дати фанатам значну частку володіння Манчестер Юнайтед і значуще право голосу з приводу того, як управляється клуб.

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Уряду потрібно діяти. Це означає початок процесу, який приведе до того, щоб у вболівальників була можливість купувати частку в своєму клубі, і, більш того, жоден приватний акціонер не повинен володіти контрольним пакетом акцій наших футбольних клубів, що дозволяє їм зловживати цим. Уряд повинен бути голосом простих людей, які бачать, що настав час повернути собі гру для народу", – йдеться у заяві Man United Supporters’ Trust.

Зазначимо, що фанати "червоних дияволів" влаштували протестну акцію проти власника клубу – родини Глейзерів, що призвело до перенесення поєдинку проти Ліверпуля.

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