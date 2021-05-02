Барселона посеред тижня могла вийти на першу позицію у Ла Лізі, але несподівана поразка від Гранади на Камп Ноу відкинула каталонців аж на третю сходинку. Після перемог Реала та Атлетіко в поточному турі "блаугранас" відстали від "матрацників" на шість п'ять очок, а від "вершкових" – на три (при гіршій статистиці особистих зустрічей). Таким чином, ще одна осічка ризикувала стати фатальною для чемпіонських амбіцій підопічних Рональда Кумана.

Тепер команді необхідно було за будь-яку ціну перемагати Валенсію на Местальї. Завдання виглядало не таким вже і складним, адже "кажани" йшли на чотирнадцятій сходинці у турнірній таблиці, не вигравши жодного з останніх п'яти матчів. Втім, варто не забувати, що у поєдинку першого кола левантійці розписали бойову нічию на Камп Ноу (2:2). Недооцінка цього суперника була неприпустимою.

Одразу зі стартовим свистком "синьо-гранатові" пішли уперед. Вже на 3-й хвилині тиск Барселони міг вилитись у взяття воріт: Де Йонг увірвався в штрафний, отримав своєчасний пас від Грізманна й у дотик скинув м'яч під удар Педрі метрів з десяти – хавбек вистрілив у дальній кут, однак сфера розминулася зі стійкою! Після цього каталонці продовжили плести красиві комбінації на чужій половині поля, не випускаючи Валенсію за центральне коло, а на 13-й хвилині гості змарнували другу нагоду відкрити рахунок – це Араухо замкнув закидання Мессі зі стандарту на лінію воротарського! Сілессен врятував "кажанів".

Ще за п'ять хвилин "блаугранас" розкатали хорошу атаку з шикарним прострілом Альби у воротарський майданчик, однак Грізманн трішечки не встиг до м'яча. Здавалося, ось-ось Барселона дотисне слабенького суперника, але на 20-й хвилині фаворит ледь не пропустив у контратаці 3-в-2! Гедеш розігнав її, скориставшись помилкою Піке та Араухо, після чого віддав передачу на хід Гайя лівим флангом – Хосе завершив епізод ударом з лінії штрафного в дальній кут. Повз ворота!

Каталонці на 23-й могли відповісти пенальті за фол проти Педрі, якого Солер вдарив у ахіл. Арбітр проігнорував цей епізод. Валенсію він не злякав: вже на 26-й господарі провели контратаку лівим флангом, в завершені якого Гайя покотив на лінію карного майданчика під удар Рачічу – Урош вистрілив низом, але вийшло не дуже сильно. Тер Штеген спіймав м'яч, а Мессі на 31-й хвилині міг покарати суперника зі стандарту. Позиція була ідеальною для Ліонеля, однак аргентинець пробив з неї над поперечкою.

На жаль, це був останній небезпечний епізод у першому таймі. Валенсія і до цього впевнено тримала каталонців на дистанції, а в останні 15 хвилин перед перервою "кажани" взагалі нічого не дозволяли Барселоні – окрім прострілів з лівого флангу. Більшість була перехоплена, однак на 40-й Альба покотив у воротарський майданчик просто шикарно. Грізманн чи то не зміг замкнути, чи то пропустив м'яч на Педрі, якому залишалося влучити у порожні ворота – втім, хавбек розмінувся зі сферою!

Зрештою, відпочивати команди відправились за доволі тривожних для Барси нулів на табло. Тривога виправдала себе вже за три хвилини по перерві: "кажани" вискочили у контратаку, в завершенні якої Гедеш втік від Піке й вийшов віч-на-віч з тер Штегеном під кутом – Гонсало пробив у ближній, але Марк-Андре врятував Барсу. Господарі заробили кутовий, тер Штеген пішов на перехоплення, але зачепився за Корейю та Педрі, впавши у штрафному – Пауліста ж спокійно замкнув у порожні ворота! 0:1!

Важко сказати, наскільки сильно заважав Корейя голкіперу. На відео ніякого криміналу не помітно – склалося враження, що саме Педрі заблокував Марку-Андре рух до м'яча. VAR також нічого страшного не побачив. Гол було зараховано, а вже на 53-й хвилині Валенсія могла забити вдруге – це Гедеш закинув м'яч на правий край штрафного, а абсолютно вільний Корейя замкнув ударом у падінні. "Круглий" пролетів над воротами! Привид Гранади навис над каталонцями, натякуючи на швидкий кінець боротьби за "золото" Ла Ліги...

Втім, на допомогу каталонцям прийшов центрбек Лато, який на 57-й хвилині вирішив рукою перервати закидання Мессі в штрафний. Арбітр без вагань призначив пенальті, а Лео взявся його виконувати – капітан Барси пробив у лівий нижній кут, однак Сілессен парирував! Після цього Бускетс наздогнав м'яч і спробував прострілити – передачу накрили, але відскок спіймав Педрі! Юнак пробив метрів з чотирьох, однак влучив у Паулісту! Від нього сфера прилетіла на Мессі – цього разу Ліонель не схибив. 1:1!

Забитий гол окрилив Барселону. "Кажани" всією командою намагалися стримати "блаугранас", однак вже на 63-й хвилині їм довелося розводити м'яч із центру поля. Альба виконав прекрасний навіс на лінію воротарського, де Йонг замкнув його точним ударом головою, а Сілессен зробив фантастичний сейв – на добиванні ж опинився Грізманн. 1:2! На 69-й же нестримні каталонці провели і третій гол – це Мессі завдав прямого удару зі штрафного, а м'яч рикошетом від правої стійки залетів у ворота! 1:3.

Після цього каталонці заспокоїлись, розуміючи, що гру закрито. Тренерський штаб Барселони вже почав знімати лідерів – на 75-й хвилині замість Педрі й Деста вийшли Моріба та Серхі Роберто. Хаві Грасія, своєю чергою, пішов ва-банк на 79-й, кинувши у бій Гамейро й Оліву. Рачіч і Гільямон покинули поле. Валенсія поставила все на атаку, однак ніхто не думав, що цей хід принесе успіх принесе успіх вже за чотири хвилини: Оліва віддав передачу на Солера, а Карлос наважився на прямий удар метрів з 24-х – точно в ліву дев'ятку! 2:3.

Інтрига відродилася. Валенсія сміливо йшла вперед, запускаючи передачі під ривки нападниками, а Оліва в ендшпілі зустрічі намагався повторити шедевр Солера – вийшло занадто неточно. В цілому ж, атакам "кажанів" бракувало цілісності. Барселона тримала суперника на дистанції, хоча навіть на обличчях було помітно – гості безнадійно втомлені. На щастя, часу на камбек у господарів було замало. Фінальний свисток зафіксував перемогу "кулес."

Таким чином, Барселона набрала 74 очки, наздогнавши Реал у турнірній таблиці, але залишившись на третій позиції. Атлетіко випереджає обох грандів на два залікових бали.