Come contro il #RealMadrid: pronti-via e l’#Atalanta resta in dieci uomini per l’espulsione questa volta del portiere Gollini che atterra #Boga lanciato verso una chiara occasione da gol. Settanta minuti ancora da giocare, per #Gasperini ora si fa difficile.#SassuoloAtalanta pic.twitter.com/TqFnssOsEA