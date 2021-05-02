Аталанта не зуміла переграти Сассуоло та вручила Скудетто Інтеру – звершень Маліновського виявилося замало
Аталанта розписала нічию з Сассуоло (1:1) в рамках 34 туру Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Від цієї гри залежала доля чемпіонського титулу. Якби Аталанта виграла – Інтер мусив би чекати Скудетто до наступного туру. Зустрілися дві команди в чудовій формі: Сассуоло мав 4-матчеву переможну серію, а Аталанта виграла 6 з останніх 7 поєдинків.
Руслан Маліновський в семи турах поспіль відзначався результативними діями (4 голи та 5 асистів), тому сьогодні знову вийшов у стартовому складі бергамасків. І записав собі в актив ще одну результативну передачу!
Маліновський вишуканим асистом продовжив свою результативну серію
Українець разом з партнерами екзаменував потенційного тренера Шахтаря – Роберто Де Дзербі. Молодий фахівець славиться вмінням поставити комбінаційний футбол на основі контролю м'яча. Сассуоло лідирує в цьому чемпіонаті за середнім відсотком володіння (58%).
Протистояння такого стилю з пресингом Аталанти обіцяло бути дуже цікавим. Вже з перших хвилин ми отримали підтвердження: господарів виходили в атаку через короткий пас, залучаючи до розіграшів голкіпера, а гості увімкнули високий пресинг з персональним маркуванням.
Маліновський грав на позиції правого форварда в парі з Сапатою, тому індивідуально діяв проти центрального захисника Марлона. Руслан добре почувався в такому сценарії, читав гру та перехоплював м'ячі. Перше ж перехоплення українця призвело до перспективного штрафного – сам Маліновський пробив зі стандарту під поперечину. На жаль, воротар зреагував.
Аталанта була більш націленою на загострення, однак Сассуоло також створював моменти. Обіанг після прострілу Локателлі опинився перед воротами, але розгубився. Проте вже в наступному епізоді господарі здобули кількісну перевагу. Бога відгукнувся на вертикальну передачу, вибіг з-за спини Хатебура та змусив Голліні сфолити. Воротаря вилучили – Аталанта залишилася в меншості, а Пессіна мусив поступитися місцем запасному голкіперу.
Бергамаскам довелося відмовитися від пресингу та сісти глибше. Команда Джан П'єро Гасперіні вичікувала помилок суперників і проводила поодинокі атаки. Одна з таких стала гольовою. Гості насідали на правий фланг, потім перейшли на лівий, а потім в центрі – звідти Маліновський класно віддав у дотик на Гозенса, а німецький латераль акробатично проштовхнув м'яч у сітку.
Сассуоло теж мав свої нагоди, але з ударами Локателлі і Бога впорався голкіпер, а Берарді з вигідної позиції пробив неточно. Аталанта в меншості взагалі могла подвоїти перевагу. І знову з допомогою Маліновського – подача Руслан зі штрафного завершилася голом Сапати, однак арбітри зафіксували офсайд у Джімшиті та скасували взяття воріт.
У перерві Де Дзербі кинув у бій молодого форварда Распадорі, який дублем нещодавно прибив Мілан. Сассуоло відразу ж заробив пенальті – Толой штовхнув Траоре. Берарді без проблем реалізував 11-метровий і зрівняв рахунок. А ще через 10 хвилин "нероверді" могли вийти вперед. Распадорі відкрився під пас з глибини та асистував Локателлі, але VAR показав, що Джакомо заліз в офсайд.
Напруга не спадала. Сассуоло більше атакував, але завершував епізоди в'ялими ударами. Аталанта терпіла та чекала можливості завдати вирішальний укол. Здавалося, що дочекалася. Мурієль підстеріг помилку Марлона, поборовся за м'яч у чужому штрафному та впав на газон. Вилучення та пенальті! Однак реалізувати його колумбієць не зумів (ще й на добивання не встиг, бо послизнувся).
Кінцівку зустрічі команди провели в обопільних атаках. Маліновський і Гозенс у компенсований час могли вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував нічию. Аталанта не обіграла Сассуоло та вручила титул Інтеру. Самі ж бергамаски піднялися на друге місце – 69 очок. Сассуоло з 53 балами наблизився до зони єврокубків (8 місце).
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