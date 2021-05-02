Від цієї гри залежала доля чемпіонського титулу. Якби Аталанта виграла – Інтер мусив би чекати Скудетто до наступного туру. Зустрілися дві команди в чудовій формі: Сассуоло мав 4-матчеву переможну серію, а Аталанта виграла 6 з останніх 7 поєдинків.

Руслан Маліновський в семи турах поспіль відзначався результативними діями (4 голи та 5 асистів), тому сьогодні знову вийшов у стартовому складі бергамасків. І записав собі в актив ще одну результативну передачу!

Маліновський вишуканим асистом продовжив свою результативну серію

Українець разом з партнерами екзаменував потенційного тренера Шахтаря – Роберто Де Дзербі. Молодий фахівець славиться вмінням поставити комбінаційний футбол на основі контролю м'яча. Сассуоло лідирує в цьому чемпіонаті за середнім відсотком володіння (58%).

Протистояння такого стилю з пресингом Аталанти обіцяло бути дуже цікавим. Вже з перших хвилин ми отримали підтвердження: господарів виходили в атаку через короткий пас, залучаючи до розіграшів голкіпера, а гості увімкнули високий пресинг з персональним маркуванням.

Маліновський грав на позиції правого форварда в парі з Сапатою, тому індивідуально діяв проти центрального захисника Марлона. Руслан добре почувався в такому сценарії, читав гру та перехоплював м'ячі. Перше ж перехоплення українця призвело до перспективного штрафного – сам Маліновський пробив зі стандарту під поперечину. На жаль, воротар зреагував.

Come contro il #RealMadrid: pronti-via e l’#Atalanta resta in dieci uomini per l’espulsione questa volta del portiere Gollini che atterra #Boga lanciato verso una chiara occasione da gol. Settanta minuti ancora da giocare, per #Gasperini ora si fa difficile.#SassuoloAtalanta pic.twitter.com/TqFnssOsEA — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 2, 2021

Аталанта була більш націленою на загострення, однак Сассуоло також створював моменти. Обіанг після прострілу Локателлі опинився перед воротами, але розгубився. Проте вже в наступному епізоді господарі здобули кількісну перевагу. Бога відгукнувся на вертикальну передачу, вибіг з-за спини Хатебура та змусив Голліні сфолити. Воротаря вилучили – Аталанта залишилася в меншості, а Пессіна мусив поступитися місцем запасному голкіперу.

Бергамаскам довелося відмовитися від пресингу та сісти глибше. Команда Джан П'єро Гасперіні вичікувала помилок суперників і проводила поодинокі атаки. Одна з таких стала гольовою. Гості насідали на правий фланг, потім перейшли на лівий, а потім в центрі – звідти Маліновський класно віддав у дотик на Гозенса, а німецький латераль акробатично проштовхнув м'яч у сітку.

Сассуоло теж мав свої нагоди, але з ударами Локателлі і Бога впорався голкіпер, а Берарді з вигідної позиції пробив неточно. Аталанта в меншості взагалі могла подвоїти перевагу. І знову з допомогою Маліновського – подача Руслан зі штрафного завершилася голом Сапати, однак арбітри зафіксували офсайд у Джімшиті та скасували взяття воріт.

У перерві Де Дзербі кинув у бій молодого форварда Распадорі, який дублем нещодавно прибив Мілан. Сассуоло відразу ж заробив пенальті – Толой штовхнув Траоре. Берарді без проблем реалізував 11-метровий і зрівняв рахунок. А ще через 10 хвилин "нероверді" могли вийти вперед. Распадорі відкрився під пас з глибини та асистував Локателлі, але VAR показав, що Джакомо заліз в офсайд.

Напруга не спадала. Сассуоло більше атакував, але завершував епізоди в'ялими ударами. Аталанта терпіла та чекала можливості завдати вирішальний укол. Здавалося, що дочекалася. Мурієль підстеріг помилку Марлона, поборовся за м'яч у чужому штрафному та впав на газон. Вилучення та пенальті! Однак реалізувати його колумбієць не зумів (ще й на добивання не встиг, бо послизнувся).

Кінцівку зустрічі команди провели в обопільних атаках. Маліновський і Гозенс у компенсований час могли вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував нічию. Аталанта не обіграла Сассуоло та вручила титул Інтеру. Самі ж бергамаски піднялися на друге місце – 69 очок. Сассуоло з 53 балами наблизився до зони єврокубків (8 місце).

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