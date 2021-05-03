Поєдинок 35-го туру Ліги 1 подарував не надто приємну кінцівку. Вже після фінального свистка арбітр поєдинку показав одразу 4 червоні картки.

Ліон, який грав у меншості після вилучення Какере на 70-й хвилині, зумів вирвати важливу гостьову перемогу. Одразу після фінального свистка на полі стадіону Луї II спалахнули пристрасті. Виникла сутичка, яка супроводжувалася взаємними образами та поштовхами.

Ліон вирвав божевільну перемогу над Монако – Лілль і ПСЖ пішли у чемпіонський відрив

Зрештою, арбітр поєдинку Клеман Тюрпен показав одразу 4 червоні картки – по 2 у складі кожної команди. У Монако "червоне світло" перед собою побачили Віллем Гюббельс і П'єтро Пеллегрі, а в Ліона були вилучені Марсело і Маттіа Де Шільйо.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола вже звинуватив двох гравців Монако у провокації. На його думку, саме гравці господарів спровокували інцидент. Цікаво, що на наступний матч проти Лор'яна Ліон через дискваліфікації втратив одразу 4-х футболістів.

Зауважимо, завдяки цій перемозі Ліон впритул наблизився до монегасків у турнірній таблиці. "Ткачі" відстають лише на 1 очко і посідають 4 місце Ліги 1. Водночас команда Руді Гарсії відчепила підопічних Ковача від Лілля та ПСЖ, які відірвалися на 5 та 4 пункти відповідно.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону