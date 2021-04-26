Іспанське тріо чубиться, четвертий скористається?

Чемпіонські перегони на Піренеях цьогоріч нагадують рухливу гру "Гарячі стільці". Не встиг Реал обіграти Барселону в Ель Класіко, як примудрився у трьох матчах двічі зіграти по 0:0. Натомість Атлетіко не впорався з басками в Більбао, а ті ж каталонці взяли максимум очок із Хетафе та Вільяреалом. Усе це призвело до того, що Барса вийшла в тіньові лідери з матчем у запасі. А поки "вершковий" Мадрид марить вигідною нічиєю основних конкурентів в очному двобої 8 травня, до сталої трійки місцевих грандів несподівано підібралася Севілья.

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Нервіонці після вильоту з Ліги чемпіонів набрали крейсерський хід і здобули 7 перемог за вісім матчів чемпіонату. "Червоно-білі" цілком можуть повторити подвиг Атлетіко зразка сезону 2013/14. Тоді "матрацники" взяли перший за майже 20 років титул лише тому, що Барса і Реал занадто захопилися перегонами одне з одним. Севілья – не історичний гранд. Андалусійці лише одного разу стали чемпіонами, та й той трофей був здобутий ще в 1946-му. Та спершу нервіонцям треба пройти випробування календарем – поїздки в гості до Реала та Вільяреала легкими прогулянками не стануть.

Гвардіола спочиває на англійських лаврах

На Туманному Альбіоні Хосеп Гвардіола та його Манчестер Сіті взяли перший трофей у сезоні. Мінімальна перемога над Тоттенхемом у фіналі Кубка англійської ліги може ввести в оману. Та лише тих, хто не бачив матч. "Містяни" просто зім'яли лондонців, які нагадували команду Моурінью у найгіршому значенні цього словосполучення. Фактично "шпори" створили лише один реальний момент забити на фоні п'яти-шести нагод Сіті. Кубок ліги воістину улюблений турнір Гвардіоли. Іспанець у ролі тренера жоден трофей не вигравав частіше – 4 рази. Далі за курсом "містян" – требл із титулом в АПЛ і кубком Ліги чемпіонів. А сам Гвардіола тріумфував у знаменну дату, 74-річчя з дня народження Йохана Кройфа.

Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка

Поки Ман Сіті брав черговий Кубок ліги, сусіди з Манчестер Юнайтед мали нагоду скоротити відставання у чемпіонаті. Та своїм шансом "червоні дияволи" не скористалися, розписавши нудні нулі з Лідсом Б'єлси. Тож, вочевидь, уся інтрига на завершальному етапі сезону Прем'єр-ліги стосуватиметься боротьби за топ-4. Наразі фаворитом виглядає Челсі. "Сині", хай і не видовищно, але здолали прямого конкурента – Вест Хем. Натомість Ліверпуль зганьбився з Ньюкаслом, пропустивши двічі в доданий арбітром час (один гол "сорок" скасували через фол), взяв лише очко та відпустив Челсі на 4 пункти. Календар, однак, кращий у мерсисайдців. Вони перетнуться лише з МЮ, а от лондонцям ще грати проти Сіті, Арсенала і Лестера.

Інтер за два кроки від Скудетто

Чемпіонська інтрига померла і в Італії. Міланський Інтер продовжує набирати очки за чемпіонським графіком – перемоги з мінімальною перевагою або комфортні нічиї. У неділю "нерадзуррі" дотиснули Верону вдома. Команда Конте вкотре витиснула максимум: міланці за просунутою статистикою навіть не награли на гол (xG склав 0,86), але взяли три очки завдяки осяянню алленаторе з виходом Маттео Дарміана на заміну. Розцвілий універсал Інтера вдруге за чотири тури подарував своїй команді перемогу. Отже, в останніх п'яти матчах "нерадзуррі" достатньо двічі перемогти, щоб оформити Скудетто де-юре. Та чемпіонські відзнаки техперсонал Інтера вже може починати підшивати до футболок міланців.

Аталанта випередила Мілан та Ювентус, познущавшись з Болоньї – Маліновський найкращий у Європі, рекорд Мурієля

А ось із боротьбою за зону Ліги чемпіонів ще не все ясно. На три путівки в турнір претендують 4 команди, що періодично втрачають очки на рівному місці. З ігрової точки зору найкращою з них виглядає Аталанта. Підопічні Гасперіні з Русланом Маліновським у режимі on fire не залишили каменя на камені від Болоньї (5:0) й вже другі. До "Богині" прихильний і календар – до фінального матчу сезону проти Мілана бергамаски можуть вирішити всі питаннями чотирма перемогами над середняками і аутсайдерами. Тим часом прихильникам Ювентуса та тих же "россонері" варто остерігатися. Обидва гранди не у формі, пробуксовують навесні, мають непростий календар, а Турин ще й "втратив" Роналду. Ні, Кріштіану грає свої 90 хвилин майже регулярно. Та ось приціл португальця збився – востаннє він забивав Дженоа ще 7 квітня.

Інша Європа

У чемпіонаті Франції Лілль із фантастичним камбеком проти Ліона не тільки повернув собі лідерство після перемог ПСЖ і Монако, а й відчепив "ткачів" від чемпіонських перегонів. За 4 тури до фінішу Ліги 1 найлегшим виглядає календар "догів" і парижан, але Парі Сен-Жермен має додаткове приємне навантаження Лігою чемпіонів.

Мюнхенська Баварія поступилася Майнцу (1:2) у Бундеслізі, але РБ Лейпциг зберігає лише математичні шанси на Салатницю. Усього два очки команди Фліка в трьох фінальних турах оформлять титул Баварії. Тим часом Борусія Д вчасною перемогою над Вольфсбургом повернулася до перегонів за зоною ЛЧ.

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Весело у Португалії. Столичний Спортінг із 18-ї хвилини грав у меншості проти амбітної Браги, але не тільки втримався, а й зусиллями чергового Матеуса вирвав вкрай важливі 3 очки. "Леви" під керівництвом Рубена Аморіма досі не знали поразок у чемпіонаті, а перший з 2002-го титул уже на відстані витягнутої руки.

У Нідерландах повним ходом до третього тріумфу поспіль мчить Аякс. У звітному турі амстердамці завдяки дублю Деві Классена впевнено здолали АЗ Алкмаар, який іде третім. "Сирні фермери" ще можуть зачепитися за 2-ге місце, що надасть право виступів у кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте, доведеться і самому перемагати, і на осічки ПСВ сподіватися.

А в сусідній Бельгії марку на вихідних тримав національний Кубок. У фіналі Генк розібрався зі Стандардом (2:1) та в доброму гуморі підходить до другого етапу чемпіонату, що стартує 30 квітня. "Гірники" зіграють у чемпіонській групі, де змагатимуться із Брюгге українця Соболя, Антверпеном екс-зірки УПЛ Мбокані та колись грізним Андерлехтом. Щоправда, відіграти гандикап Брюгге (+8 лише над Антверпеном) навряд хтось зуміє.

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