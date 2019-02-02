Коноплянка в Туреччині, Маліновський у Ромі та інші трансферні чутки зими-2019, які так і не втілились в життя

"Футбол 24" виділяє найцікавіші, на наш погляд, трансферні саги зимового трансферного вікна у Європі, які так і не набули офіційного завершення.

У топ-чемпіонатах Європи трансферне вікно вже зачинилось. Чимало клубів протягом цього часу змогли підсилити свій склад бажаними гравцями. Як завжди, не бракувало і трансферних епопей, декілька з яких вже встигли набриднути прихильникам футболу.

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"Футбол 24" представляє власну версію найцікавіших для українського вболівальника трансферних чуток, які так і залишились лише чутками.

Євген Коноплянка (Шальке ⇒ Фенербахче/Бешикташ)

Куди лише не відправляли Євгена Коноплянку протягом усього січня. За інформацією турецьких ЗМІ, найближчими до підписання вінгера були Фенербахче та Бешикташ, який вже начебто навіть планував представлення українця.

Наставник Шальке Доменіко Тедеско планував кадрову революцію в Шальке. Як повідомляла німецька преса, Євген Коноплянка опинився у списку гравців, яких гельзенкірхенці планують відпустити. Проте в підсумку один з лідерів збірної України залишився у Шальке як мінімум до літа. Так, у деяких чемпіонатах ще відкрите трансферне вікно, але, будьмо відвертими, навряд чи Євген переїде в умовний чемпіонат Словенії, Білорусі, Фінляндії чи повернеться в Україну.

Чому не склалось з переїздом в Туреччину? Лунали різні причини – від епідемії травм у Шальке, яка змусила клуб залишити українця, до начебто неймовірних фінансових апетитів самого Коноплянки, які відлякали потенційних покупців. Як воно було насправді – ймовірно, знає лише сам Євген.

Наразі ж констатуємо, що саме після припинення чуток про відхід Коноплянки з Шальке українець нарешті забив свій перший гол у сезоні. Можливо, саме невизначеність зі своїм майбутнім заважала вінгеру збірної України останнім часом демонструвати свій клас?

Руслан Маліновський (Генк ⇒ Рома)

Один з лідерів Генка успішними виступами у Бельгії привернув увагу Роми, яка бачила в особі Маліновського варіант підсилення центральної ланки. Авторитетні італійські ЗМІ повідомляли про перемовини Роми з Генком стосовно переходу хавбека збірної України. Назвались різні суми – від 1 млн євро за оренду з правом викупу за 12 млн влітку до 10 млн євро одразу.

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Зрештою, не склалось. Рома, принаймні поки що, відмовилась від ідеї підписання українця. Маліновський залишився у Генку та спробує допомогти команді здобути 4-те чемпіонство в історії. Для цього є всі передумови – українець з партнерами випереджають найближчого переслідувача на 7 очок.

Навряд чи Руслану варто сумувати через зрив переходу. Нинішня Рома – далеко не еталон стабільності, а в Бельгії українець користується авторитетом як серед партнерів по команді, так і серед вболівальників. У випадку такої ж солідної гри в другій частині сезону перехід в більш амбітний клуб нікуди не втече.

Кейлор Навас (Реал ⇒ Арсенал)

Костариканський голкіпер після приходу Тібо Куртуа втратив статус основного в Реалі. Навас, який виграв у складі "вершкових" 3 поспіль Ліги чемпіонів, не хотів миритись з таким станом речей та прагнув змінити клуб. Голкіпером активно цікавився лондонський Арсенал, який готовий був викласти 13 млн євро.

Проте тут сталась певна несподіванка. Андрій Лунін відмовився повертатись в Реал посеред сезону, висловивши бажання завершити чемпіонат у складі Леганеса. Відсутність достойного дублера для Тібо Куртуа, який ще й отримав пошкодження, спонукало Реал продовжити контракт з Кейлором Навасом. Таким чином костариканець залишиться в Мадриді щонайменше до літа.

Адріен Рабйо (ПСЖ ⇒ Барселона)

Розмови про перехід Рабйо в Барселону тривають ще з літа. 23-річний півзахисник відхилив пропозицію ПСЖ підписати новий контракт, дія якого завершується влітку 2019 року. Вже у січні Рабйо мав право підписати попередню угоду з будь-яким клубом, найбільший інтерес до француза проявляла Барселона.

Проте каталонці зіткнулись з несподіваною перепоною – матір'ю Рабйо, яка має величезний вплив на гравця, та відверто шантажувала Барселону, вимагаючи неймовірні фінансові умови для свого сина.

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Підсумок цієї саги виявився доволі сумним для Рабйо – Барселона вже оформила трансфер Френкі де Йонга, а тому цілком може відмовитись від француза влітку, навіть на правах вільного агента. ПСЖ, у свою чергу, відправив Рабйо в дубль та заборонив навіть з'являтись у роздягальні основної команди.

Аарон Ремзі (Арсенал ⇒ Ювентус)

Влітку 2019 року у Ремзі завершується контракт з Арсеналом. Хавбек отримав чимало варіантів для продовження кар'єри – найбільший інтерес проявляв туринський Ювентус. Валлієць узгодив умови особистого контракту з чемпіоном Італії, проте клуби не змогли оформити трансфер.

Туринці прагнули підписати хавбека вже у січні, проте Арсенал відмовився відпускати одного зі своїх лідерів. Втім, практично гарантовано ми все ж побачимо Ремзі у футболці Ювентуса – щоправда, лише влітку. За неофіційною інформацією, валлієць вже навіть пройшов медогляд для туринського клубу та отримуватиме в Італії пристойну зарплатню – у Ювентусі більше заробляє лише Кріштіану Роналду.

Марко Арнаутовіч (Вест Хем ⇒ Китай)

Одноклубник Андрія Ярмоленка отримав вигідну пропозицію з Китаю. Ще раніше лунала інформація про незадоволення лідера Вест Хема своєю зарплатнею, а тому Арнаутовіч прогнозовано вирішив продовжити кар'єру в Піднебесній.

Варто віддати належне Вест Хему, який до останнього боровся за свого лідера, обійшовшись без переводів гравця у дубль та інших неприємних речей. Клуб одразу заявив, що Арнаутовіч не продається, а після певних перемовин оголосив про продовження контракту з гравцем – очевидно, на більш вигідних для того фінансових умовах. Соломонове рішення. Відхід австрійського нападника міг суттєво ослабити команду Андрія Ярмоленка.

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