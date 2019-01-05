Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону

Барселона зустріла серйозну перепону на шляху до трансферу хавбека Парі Сен-Жермен Адріена Рабйо. Його матір не знає співчуття та жалю.

"Адріен повинен думати лише про футбол, решту я візьму на себе", – промовила якось Веронік Рабйо у розмові з L'Équipe. Чотири роки потому майбутнє її сина перебуває далеко від ПСЖ. Ця залізна леді змусила капітулювати самого Нассера Аль-Хелаїфі, який відмовився від власної мрії перетворити Рабйо у такого собі Хаві Парк де Пренс.

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Те, що свого часу не зуміли зробити Неймар, Ді Марія і Верратті, підкорилось жінці зі сталевими нервами та репутацією дуже вимогливого перемовника. Веронік стала справжнім головним болем для босів ПСЖ у 2012 та 2014 роках, коли Адріен підписував свій перший контракт з французьким клубом, а згодом продовжував угоду. З січня цього року матір талановитого хавбека має повне право вільно розпоряджатись долею свого сина, який мріє про Камп Ноу.

Веронік зараз перебуває у Барселоні, намагаючись вибити для Адріена якомога кращі умови майбутньої співпраці. Іспанські ЗМІ писали, що восени Ерік Абідаль провів декілька раундів перемовин з місіс Рабйо, попередньо узгодивши умови 5-річного контракту. Адріен повинен був отримати солідний підписний бонус (10 млн євро) та ще по 10 млн за кожен сезон на Камп Ноу. У списку найбільш високооплачуваних гравців "кулес" Рабйо поступався б лише Мессі, Суаресу, Піке та Бускетсу, однак його матері, схоже, виявилось цього недостатньо.

За інформацією Mundo Deportivo, в останінй момент Веронік нахабно змінює правила гри, чим відверто шокує не лише Абідаля, але й президента Бартомеу. Тепер "погана матуся", як вже встигли наректи жінку в Іспанії, прагне збільшити бонус за підписання контракту до 15 млн євро. "Якого біса? Це зовсім не схоже на перехід вільного агента. Не здивуюсь, якщо крім матері Рабйо, Барселона відщепить ще парочку мільйонів якимось посередникам", – обурюється авторитетний каталонський журналіст Франсеск Агілар.

Веронік наразі твердо стоїть на своєму та навіть дозволяє собі шантажувати босів каталонського клубу. Мовляв, або ви погоджуєтесь на 15 млн євро, або мій син розгляне декілька більш привабливих варіантів. Що найцікавіше, вона зовсім не блефує, адже той же Ман Сіті готовий повністю задовольнити фінансові апетити сім'ї Рабйо. Єдиний козир, який залишається у рукаві Бартомеу – велике бажання Адріена грати поруч з Мессі.

Рабйо ніколи не мав власної думки та завжди робив так, як говорила його мати, стверджують французькі ЗМІ. Веронік ні на крок не відходила від сина, який, будучи 15-річним юнаком, перебрався у академію Парі Сен-Жермен. Вона возила його на тренування та забирала додому, доглядаючи водночас за своїм важкохворим чоловіком. "У нас настільки злагоджена команда, бо ми ніколи не сумніваємось один в одному. Я не втручаюсь у його суто футбольні справи, але завжди раджу, наприклад, як потрібно поводитись перед камерами. Він ще має над чим працювати", – розповідала Веронік, коли її син лише починав стукати у двері основної команди.

Перший серйозний скандал у ПСЖ Веронік спровокувала ще влітку 2012 року. Адріен відмовлявся летіти на передсезонні збори в Катар через абсолютно дитячий аргумент: йому заборонили взяти з собою матір. Після цього інциденту керівництво клубу попередило власних футболістів, що родичам та друзям – зась на будь-який збір парижан. Однак це розпорядження не стосувалось Веронік, яка вже наступного року супроводжувала свого сина в Досі.

Лоран Блан також відчув на собі непростий характер матері одного з найперспективніших хавбеків сучасності. У 2014-му Рабйо був відправлений у дубль ПСЖ через те, що Веронік за спиною паризького клубу розпочала перемовини з римською Ромою. Вона так завзято захищала свого сина, що ледь не з кулаками влаштувала розбірки екс-керманичу французького суперклубу на паркінгу. "Ти не можеш так чинити з ним, я ніколи не прийму цього", – кричала Веронік на Блана, поки її намагались вгамувати декілька охоронців. Рабйо повернувся на поле в листопаді, а потім вперше та востаннє продовжив контракт з парижанами.

Подейкують, що саме Веронік стоїть за рішенням Адріена покинути збірну Франції, поки "гальських півнів" очолює Дідьє Дешам. Рабйо опинився у резервному списку майбутніх чемпіонів світу на російський Мундіаль та відмовився готуватись до турніру з іншими футболістами, які могли отримати шанс на випадок травми когось із основної обойми.

А далі була відкрита війна з ПСЖ, яка тривала останні чотири місяці. Рабйо відхилив одразу декілька пропозицій щодо продовження контракту, поки його матір вела перемовини з Барселоною. Веронік, зокрема, регулярно атакувала спортивного директора парижан Антеро Енріке, який намагався втримати футболіста будь-якою ціною. Парижани не могли миритись з тим, що Барса отримає Рабйо за безцінь у розпал холодної війни між клубами.

Втомлений тривалими та даремними перемовинам з непоступливою жінкою Антеро Енріке передав справу Аль-Хелаїфі. Коли ж навіть головний бос клубу не зумів переконати Рабйо залишитись, футболіст був відсторонений від команди, а його матір знову вибухнула у пресі.

"Рішення про відхід остаточне і безповоротне. Шляху назад немає. Влітку Адріен хотів піти з ПСЖ і просив виставити його на трансфер. Клуб відхилив пропозицію Барселони, маючи на те повне право. Тим паче, вона надійшла в останній день трансферного вікна. Але вони робили вигляд, ніби нічого не сталося, хоча Адріен висловив бажання піти. Така ж ситуація трапилась чотири роки тому. Тоді моєму сину було всього 19 і він не наполягав. Зараз йому 23 – він купує свою свободу", – гордо заявила жінка.

Схоже, що наступним клубом, який переживе торнадо на ім'я Веронік стане Барселона. Хоча, чимало представників хунти "блаугранас" вже сильно сумніваються у доцільності підписання Рабйо, який може стати реальною проблемою через складний характер власної матері.