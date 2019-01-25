Коноплянка відзначився розкішним голом у воротах Герти – дебютний м'яч українця в сезоні

У матчі 19-го туру Бундесліги проти Герти Євген Коноплянка нагадав про свої бомбардирські якості.

В рамках 19-го туру німецького чемпіонату в гості до столичної Герти завітав Шальке.

Герта – Шальке: Коноплянка виходить у стартовому складі – онлайн-трансляція

Український вінгер гостей Євген Коноплянка отримав місце у стартовому складі та відразу довів правильність такого рішення.

На 17-й хвилині поєдинку Коно традиційно змістився ближче до центру з лівого флангу та гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів для голкіпера.