Арнаутовіч продовжив контракт з Вест Хемом – він відмовився від шалених грошей в Китаї

Нападник Вест Хема Марко Арнаутовіч не покине команду під час зимового трансферного вікна.

Лондонський клуб офіційно оголосив про продовження контракту з 29-річним форвардом. Деталі нової угоди залишаються невідомими.

Кубок Англії: Вест Хем у видовищному матчі поступився Уімблдону, Евертон сенсаційно програв представнику Чемпіоншипа

Арнаутович виступає за Вест Хем з літа 2017 року. Попередній контракт Марко з Вест Хемом був розрахований до 30 червня 2022 року. У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги австрієць забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі в 16 матчах.

Раніше повідомлялося, що в трансфері Арнаутовічі були зацікавлені китайські клуби Шанхай СІПГ і Гуанчжоу Евергранд, однак вони відмовилися заплатити за трансфер 50 млн фунтів.

Валенсія пропонує Вест Хему 8 мільйонів євро за Чічаріто, лондонці хочуть більше

Лондонці після 23 турів посідають 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 31 очко.