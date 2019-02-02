toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизнь

14:36 404 Читати українською
Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизнь
Евгений Коноплянка остался в Шальке
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

"Футбол 24" выделяет самые интересные, на наш взгляд, трансферные саги зимнего трансферного окна в Европе, которые так и не получили официального завершения.

В топ-чемпионатах Европы трансферное окно уже закрылось. Немало клубов в течение этого времени смогли усилить свой состав желанными игроками. Как всегда, хватало и трансферных эпопей, несколько из которых уже успели надоесть поклонникам футбола.

Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019

"Футбол 24" представляет собственную версию наиболее интересных для украинского болельщика трансферных слухов, которые так и остались лишь слухами.

Евгений Коноплянка (Шальке ⇒ Фенербахче/Бешикташ)

Куда только не отправляли Евгения Коноплянку в течение всего января. По информации турецких СМИ, ближе всех к подписанию вингера были Фенербахче и Бешикташ, который уже якобы даже планировал представление украинца.

Наставник Шальке Доменико Тедеско планировал кадровую революцию в Шальке. Как сообщала немецкая пресса, Евгений Коноплянка оказался в списке игроков, которых гельзенкирхенцы планируют отпустить. Однако в итоге один из лидеров сборной Украины остался в Шальке как минимум до лета. Да, в некоторых чемпионатах еще открыто трансферное окно, но, будем откровенны, вряд ли Евгений переедет в условный чемпионат Словении, Беларуси, Финляндии или вернется в Украину.

Почему не сложилось с переездом в Турцию? Звучали разные причины – от эпидемии травм в Шальке, которая заставила клуб оставить украинца, до якобы невероятных финансовых аппетитов самого Коноплянки, которые отпугнули потенциальных покупателей. Как оно было на самом деле – вероятно, знает только сам Евгений.

Пока же констатируем, что именно после прекращения слухов об уходе Коноплянки из Шальке украинец наконец забил свой первый гол в сезоне. Возможно, именно неопределенность со своим будущим мешала вингеру сборной Украины в последнее время демонстрировать свой класс?

Руслан Малиновский (Генк ⇒ Рома)

Один из лидеров Генка успешными выступлениями в Бельгии привлек внимание Ромы, которая видела в лице Малиновского вариант усиления центрального звена. Авторитетные итальянские СМИ сообщали о переговорах Ромы с Генком о переходе хавбека сборной Украины. Назвались разные суммы – от 1 млн евро за аренду с правом выкупа за 12 млн летом до 10 млн евро сразу.

Маліновський у Ромі: чому такий трансфер вигідний для усіх

В итоге, не сложилось. Рома, по крайней мере пока что, отказалась от идеи подписания украинца. Малиновский остался в Генке и попытается помочь команде завоевать 4-е чемпионство в истории. Для этого есть все предпосылки – украинец с партнерами опережают ближайшего преследователя на 7 очков.

Вряд ли Руслану стоит унывать из-за срыва перехода. Нынешняя Рома – далеко не эталон стабильности, а в Бельгии украинец пользуется авторитетом как среди партнеров по команде, так и среди болельщиков. В случае такой же солидной игры во второй части сезона переход в более амбициозный клуб никуда не убежит.

Кейлор Навас (Реал ⇒ Арсенал)

Костариканский голкипер после прихода Тибо Куртуа потерял статус основного в Реале. Навас, который выиграл в составе "сливочных" 3 подряд Лиги чемпионов, не хотел мириться с таким положением вещей и стремился сменить клуб. Голкипером активно интересовался лондонский Арсенал, который готов был выложить 13 млн евро.

Однако здесь произошла определенная неожиданность. Андрей Лунин отказался возвращаться в Реал посреди сезона, выразив желание завершить чемпионат в составе Леганес. Отсутствие достойного дублера для Куртуа, который еще и получил повреждение, побудило Реал продлить контракт с Навасом. Таким образом костариканец останется в Мадриде как минимум до лета.

Адриен Рабьо (ПСЖ ⇒ Барселона)

Разговоры о переходе Рабьо в Барселону продолжаются еще с лета. 23-летний полузащитник отклонил предложение ПСЖ подписать новый контракт, действие которого истекает летом 2019 года. Уже в январе Рабьо имел право подписать предварительное соглашение с любым клубом, наибольший интерес к французу проявляла Барселона.

Однако каталонцы столкнулись с неожиданной преградой – матерью Рабьо, которая имеет огромное влияние на игрока, и откровенно шантажировала Барселону, требуя невероятные финансовые условия для своего сына.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону

Итог этой саги оказался довольно печальным для Рабьо – Барселона уже оформила трансфер Фрэнки де Йонга, а потому вполне может отказаться от француза летом, даже на правах свободного агента. ПСЖ, в свою очередь, отправил Рабьо в дубль и запретил даже появляться в раздевалке основной команды.

Аарон Рэмзи (Арсенал ⇒ Ювентус)

Летом 2019 года у Ремзи истекает контракт с Арсеналом. Хавбек получил немало вариантов для продолжения карьеры – наибольший интерес проявлял туринский Ювентус. Валлиец согласовал условия личного контракта с чемпионом Италии, однако клубы не смогли оформить трансфер.

Туринцы стремились подписать хавбека уже в январе, однако Арсенал отказался отпускать одного из своих лидеров. Впрочем, практически гарантированно мы все же увидим Рэмзи в футболке Ювентуса – правда, только летом. По неофициальной информации, валлиец уже даже прошел медосмотр для туринского клуба и получит в Италии приличную зарплату – в Ювентусе больше зарабатывает только Криштиану Роналду.

Марко Арнаутович (Вест Хэм ⇒ Китай)

Одноклубник Андрея Ярмоленко получил выгодное предложение из Китая. Еще раньше звучала информация о недовольстве лидера Вест Хэма своей зарплатой, а потому Арнаутович прогнозируемо решил продолжить карьеру в Поднебесной.

Стоит отдать должное Вест Хэму, который до последнего боролся за своего лидера, обойдясь без переводов игрока в дубль и других неприятных вещей. Клуб сразу заявил, что Арнаутович не продается, а после определенных переговоров объявил о продлении контракта с игроком – очевидно, на более выгодных для того финансовых условиях. Соломоново решение. Уход австрийского нападающего мог существенно ослабить команду Андрея Ярмоленко.

Мадридські примари: 10 футболістів, які переходили в Атлетіко, а потім загадково зникали

Теги
Ювентус Ювентус Барселона Барселона Мир Главное Шальке Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Барселоны Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Статьи Рома Рома Арсенал Арсенал Юрий Яковлев Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Генк Генк Трансферы Арсенала Трансферы Ювентуса Вест Хэм Вест Хэм Бешикташ Бешикташ Фенербахче Фенербахче Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Марко Арнаутович Марко Арнаутович Кейлор Навас Кейлор Навас Адриен Рабьо Адриен Рабьо Руслан Малиновский Руслан Малиновский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
31
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук