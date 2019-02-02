Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизнь

"Футбол 24" выделяет самые интересные, на наш взгляд, трансферные саги зимнего трансферного окна в Европе, которые так и не получили официального завершения.

В топ-чемпионатах Европы трансферное окно уже закрылось. Немало клубов в течение этого времени смогли усилить свой состав желанными игроками. Как всегда, хватало и трансферных эпопей, несколько из которых уже успели надоесть поклонникам футбола.

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"Футбол 24" представляет собственную версию наиболее интересных для украинского болельщика трансферных слухов, которые так и остались лишь слухами.

Евгений Коноплянка (Шальке ⇒ Фенербахче/Бешикташ)

Куда только не отправляли Евгения Коноплянку в течение всего января. По информации турецких СМИ, ближе всех к подписанию вингера были Фенербахче и Бешикташ, который уже якобы даже планировал представление украинца.

Наставник Шальке Доменико Тедеско планировал кадровую революцию в Шальке. Как сообщала немецкая пресса, Евгений Коноплянка оказался в списке игроков, которых гельзенкирхенцы планируют отпустить. Однако в итоге один из лидеров сборной Украины остался в Шальке как минимум до лета. Да, в некоторых чемпионатах еще открыто трансферное окно, но, будем откровенны, вряд ли Евгений переедет в условный чемпионат Словении, Беларуси, Финляндии или вернется в Украину.

Почему не сложилось с переездом в Турцию? Звучали разные причины – от эпидемии травм в Шальке, которая заставила клуб оставить украинца, до якобы невероятных финансовых аппетитов самого Коноплянки, которые отпугнули потенциальных покупателей. Как оно было на самом деле – вероятно, знает только сам Евгений.

Пока же констатируем, что именно после прекращения слухов об уходе Коноплянки из Шальке украинец наконец забил свой первый гол в сезоне. Возможно, именно неопределенность со своим будущим мешала вингеру сборной Украины в последнее время демонстрировать свой класс?

Руслан Малиновский (Генк ⇒ Рома)

Один из лидеров Генка успешными выступлениями в Бельгии привлек внимание Ромы, которая видела в лице Малиновского вариант усиления центрального звена. Авторитетные итальянские СМИ сообщали о переговорах Ромы с Генком о переходе хавбека сборной Украины. Назвались разные суммы – от 1 млн евро за аренду с правом выкупа за 12 млн летом до 10 млн евро сразу.

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В итоге, не сложилось. Рома, по крайней мере пока что, отказалась от идеи подписания украинца. Малиновский остался в Генке и попытается помочь команде завоевать 4-е чемпионство в истории. Для этого есть все предпосылки – украинец с партнерами опережают ближайшего преследователя на 7 очков.

Вряд ли Руслану стоит унывать из-за срыва перехода. Нынешняя Рома – далеко не эталон стабильности, а в Бельгии украинец пользуется авторитетом как среди партнеров по команде, так и среди болельщиков. В случае такой же солидной игры во второй части сезона переход в более амбициозный клуб никуда не убежит.

Кейлор Навас (Реал ⇒ Арсенал)

Костариканский голкипер после прихода Тибо Куртуа потерял статус основного в Реале. Навас, который выиграл в составе "сливочных" 3 подряд Лиги чемпионов, не хотел мириться с таким положением вещей и стремился сменить клуб. Голкипером активно интересовался лондонский Арсенал, который готов был выложить 13 млн евро.

Однако здесь произошла определенная неожиданность. Андрей Лунин отказался возвращаться в Реал посреди сезона, выразив желание завершить чемпионат в составе Леганес. Отсутствие достойного дублера для Куртуа, который еще и получил повреждение, побудило Реал продлить контракт с Навасом. Таким образом костариканец останется в Мадриде как минимум до лета.

Адриен Рабьо (ПСЖ ⇒ Барселона)

Разговоры о переходе Рабьо в Барселону продолжаются еще с лета. 23-летний полузащитник отклонил предложение ПСЖ подписать новый контракт, действие которого истекает летом 2019 года. Уже в январе Рабьо имел право подписать предварительное соглашение с любым клубом, наибольший интерес к французу проявляла Барселона.

Однако каталонцы столкнулись с неожиданной преградой – матерью Рабьо, которая имеет огромное влияние на игрока, и откровенно шантажировала Барселону, требуя невероятные финансовые условия для своего сына.

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Итог этой саги оказался довольно печальным для Рабьо – Барселона уже оформила трансфер Фрэнки де Йонга, а потому вполне может отказаться от француза летом, даже на правах свободного агента. ПСЖ, в свою очередь, отправил Рабьо в дубль и запретил даже появляться в раздевалке основной команды.

Аарон Рэмзи (Арсенал ⇒ Ювентус)

Летом 2019 года у Ремзи истекает контракт с Арсеналом. Хавбек получил немало вариантов для продолжения карьеры – наибольший интерес проявлял туринский Ювентус. Валлиец согласовал условия личного контракта с чемпионом Италии, однако клубы не смогли оформить трансфер.

Туринцы стремились подписать хавбека уже в январе, однако Арсенал отказался отпускать одного из своих лидеров. Впрочем, практически гарантированно мы все же увидим Рэмзи в футболке Ювентуса – правда, только летом. По неофициальной информации, валлиец уже даже прошел медосмотр для туринского клуба и получит в Италии приличную зарплату – в Ювентусе больше зарабатывает только Криштиану Роналду.

Марко Арнаутович (Вест Хэм ⇒ Китай)

Одноклубник Андрея Ярмоленко получил выгодное предложение из Китая. Еще раньше звучала информация о недовольстве лидера Вест Хэма своей зарплатой, а потому Арнаутович прогнозируемо решил продолжить карьеру в Поднебесной.

Стоит отдать должное Вест Хэму, который до последнего боролся за своего лидера, обойдясь без переводов игрока в дубль и других неприятных вещей. Клуб сразу заявил, что Арнаутович не продается, а после определенных переговоров объявил о продлении контракта с игроком – очевидно, на более выгодных для того финансовых условиях. Соломоново решение. Уход австрийского нападающего мог существенно ослабить команду Андрея Ярмоленко.

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