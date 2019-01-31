Мадридські примари: 10 футболістів, які переходили в Атлетіко, а потім загадково зникали

Коли трансферна політика – холодна та безжальна.

Вулверхемптон офіційно підписав Хонні Отто до 2023 року. "Автограф", поставлений гравцем у новому контракті, означає, що він більше не повернеться у Атлетіко. Угода, яка передбачала оренду на один сезон, перетворилась у повноцінний продаж "матрацниками" іспанського захисника. Перебравшись на Метрополітано минулого літа (7 млн євро), Хонні не провів за команду Сімеоне жодного матчу. Однак з мадридським клубом така ситуація трапляється далеко не вперше. За останню декаду було щонайменше десять (!) схожих випадків.

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Діого Хота

Талановитий португальський хавбек переїхав у Мадрид влітку 2016 року, провівши блискучий сезон за Пасуш-де-Феррейра (35 матчів, 14 голів). Хота працював з Атлетіко на передсезонних зборах, взяв участь у декількох контрольних поєдинках, а потім повернувся на батьківщину, де захищав кольори Порту. Після цього він був орендований англійським Вулверхемптоном, який зрештою викупив права на прудконогого вінгера за 14 млн євро. У поточному сезоні АПЛ португалець відзначився 5-ма результативними пострілами.

Андре Морейра

Ще один нещасний португалець, якому Сімеоне не дозволив насолодитись бодай одним матчем на футбольному полі. Молодий голкіпер був запрошений в Атлетіко після блискучого виступу на Євро-2014 (U-19), але пробитись в головну команду йому не судилось. Морейра може похвалитись лише потраплянням у заявки. Не переконавши тренерський штаб "матрацників", Андре вирушив по орендах. Кожного сезону – новий клуб: Морейренсе, Брага, Белененсеш, Астон Вілла та Фейренсе. Оскільки контракт португальця з Атлетіко розрахований до 2020 року, список його команд точно розшириться.

Еміліано Веласкес

Уругвайський оборонець поповнив склад Атлетіко влітку 2015-го, не провівши жодного офіційного матчу. Вихованець Данубіо також був приречений на оренди. Спробувавши свої сили у Хетафе та Бразі, він підписав повноцінний контракт з Райо Вальєкано, де не вважається гравцем основного складу. У сезоні 2018/19 Веласкес з'являвся на полі 11 разів, зробивши один асист.

Бернард Менса

Ганський хавбек повинен був стати серйозним підсиленням для "індіанців" у сезоні 2015/16. Атлетіко виклав Віторії з Гімараєша за перспективного африканця 6 млн євро, але той розчарував вже на передсезонних зборах. Встигнувши приміряти лише тренувальне екіпірування мадридського гранда, Менса був орендований Хетафе. Після цього він більше не з'являвся у таборі Атлетіко. Нинішній сезон ганець проводить у складі Кайсеріспора. Торетично, він мав би повернутись у Мадрид наступного літа... щоб йому підшукали нову команду.

Сантос Борре

Один з найперспективніших форвардів Південної Америки не зумів вразити Дієго Сімеоне. Атлетіко заплатив Депортіво Калі 2,75 млн євро за швидкого колумбійця та залишив його у рідному клубі на правах оренди. Згодом Борре безуспішно намагався закріпитись у Вільяреалі, поки не був проданий "матрацниками" аргентинському Рівер Плейту (3 млн євро).

Рубен Мікаел

Португальський півзахисник перебрався на Вісенте Кальдерон разом з Фалькао влітку 2011 року. Якщо "Ель Тігре" став легендою мадридського клубу, забиваючи ледь не в кожному матчі, то Рубен Мікаел своїм шансом не скористався. Спочатку Атлетіко орендував його Сарагосі, а згодом португалець був проданий у Брагу за 3 млн євро.

Мартін Демікеліс

Зразкова та, водночас, трохи дивна угода Анхеля Хіля Маріна. Зірковий аргентинець дістався Атлетіко безкоштовно влітку 2013 року, коли у нього завершився контракт з Малагою. Демікелісу влаштували помпезну презентацію на Кальдероні, а потім без зайвих сентиментів продали у Манчестер Сіті. Майже на рівному місці "матрацники" заробили 5 млн євро. Браво!

Жуліу Алвес

Черговий португалець, який не прижився в Атлетіко після трансферу з Ріу Аве за 2,5 млн євро. Щойно прибувши у Мадрид, центральний хавбек був відданий в оренду Бешикташу. Після цього його більше не бачили у розташуванні "матрацників".

Каталін Мунтяну

Пристойний сезон у Саламанці дозволив румунському атакувальному хавбеку піти на суттєве підвищення влітку 2001 року. Мунтяну готувався разом з Атлетіко до нового сезону, а потім почергово віддавався в оренду Еспаньйолу та Альбасете. Після завершення терміну контракту з "матрацниками" Мунтяну облаштувався в Мурсії.

Самсон Кайоде

Нікому невідомий нігерійський форвард прийшов у Атлетіко з Браги влітку 2011 року. Кайоде, не заслуживши навіть презентації, одразу ж був проданий у в'єтнамський Ханой. Після цього його занесло ще й у тайський Бурірам.

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