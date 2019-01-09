Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій

Мадридський Реал продовжує вирішувати свою дилему, як розпорядитися кількома якісними голкіперами. Один з них – Андрій Лунін.

Сьогодні Леганес зустрінеться з Реалом у Кубку Іспанії – зіграють дві команди Луніна. Гірший жереб для нього годі було придумати. Головний тренер "пепінерос" довіряє Андрію виключно в матчах Копа дель Рей. 19-річний воротар не підводить, він витягнув команду у протистоянні з Райо Вальєкано.

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Однак 1/8 фіналу точно пройде без голкіпера збірної України – в орендній угоді з Реалом є пункт, який забороняє грати проти свого основного клубу (привіт тим, хто в Україні плюється від такої політики Шахтаря та Динамо). Маурісіо Пеллегріно сказав, що Леганес намагався домовитися про участь Луніна в цьому матчі, але Мадрид закликав поважати умови контракту та не пішов на поступки.

Натомість за Реал сьогодні зіграє Кейлор Навас. Костариканець, який глобально вважається конкурентом Луніна за роль другого голкіпера "вершкових", втратив довіру та стабільну ігрову практику після того, як команду очолив Сантьяго Соларі. Востаннє Навас виходив на поле понад місяць тому також у Кубку Іспанії.

Втім, такий стан справ не завадив Кейлору в грудні підписати новий контракт з Реалом. Іспанські ЗМІ повідомляють, що сторони продовжили угоду до літа 2021 року (попередня була чинна до літа 2020-го), а Навас отримав підвищення зарплати – до 5 мільйонів євро на рік. Рішення Реала на перший погляд не піддається логіці, однак Marca знаходить 2 можливих пояснення ситуації.

Перший варіант – підготовка до літнього трансферу. Реал хоче гідно попрощатися з воротарем, який приніс команді три поспіль Ліги чемпіонів. Продовження контракту приносить вигоду обом сторонам. По-перше, потенційні покупці ніяк не зможуть тиснути на Мадрид і чекати, поки Навас стане вільним агентом. Відповідно, Реал зможе заробити на віковому воротарі. По-друге, самому Кейлору легше буде вибити собі хорошу зарплату в новому клубі після підвищення поточної до 5 млн. Це позитивний сценарій розвитку подій для Луніна, проте існує й менш оптимістичний прогноз.

Другий варіант – Реал хоче гарантувати собі надійну підстраховку на випадок травми Куртуа. Пролонгація угоди до 2021 року позбавляє "королівський клуб" необхідності продавати Наваса вже цього літа. Таким чином воротарська позиція на наступний сезон буде ідеально укомплектована. Кейлор, схоже, не проти ролі резервіста, адже придбав будинок у Мадриді та чекає на народження дитини.

Як інформує Marca, Реал планував, що влітку другим голкіпером команди стане Андрій Лунін, який доведе свою кваліфікацію в матчах за Леганес. Однак все пішло не по плану Флорентіно Переса – українець на Бутарке не може виграти конкуренцію в Пічу Куельяра, через що за півсезону зіграв лише 3 матчі. А ймовірний виліт Леганеса з Кубка Іспанії після протистояння з Реалом може позбавити його ігрової практики до літа.

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У Леганесі продовжують годувати Луніна завтрашнім днем і навіть ведуть переговори щодо продовження оренди ще й на наступний сезон. "Огірків" не лякає клаусула, яку доведеться виплатити Реалу, якщо українець не зіграє до літа 15 матчів. Виглядає все так, що головний тренер розраховує на Андрія з нового сезону в ролі основного голкіпера команди та активно йому про це говорить. Молодий воротар відмовився повертатися в Реал взимку (скоріш за все, була б нова оренда в інший клуб), відчуваючи, що шанси пробитися в основу на Бутарке є.

Водночас журналісти та вболівальники у мережі, натхненні трансфером Браїма Діаса, знову захоплюються молоддю Реала. Андрій Лунін регулярно опиняється в центрі уваги та отримує компліменти від користувачів. Видання Goal спрогнозувало основний склад "вершкових" через 5 років, натякаючи на те, що Реал має готову команду "майбутнього". От тільки з теперішнім що у Мадрида, що у Луніна далеко не все гаразд...

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