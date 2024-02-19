Відомий український функціонер Володимир Генінсон став віце-президентом Колоса, повідомляє офіційний сайт "хліборобів".

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У ковалівському клубі 47-річний фахівець відповідатиме за стратегічний розвиток всіх команд та впровадження європейських стандартів задля підготовки клубу до єврокубків. Окрім того, він опікуватиметься комунікацією та співробітництвом з європейськими клубами. Ще одним напрямком роботи Володимира Братіславовича буде медіапіар та маркетинг.

Нагадаємо, Генінсон з 2011 по 2013 роки очолював Державний концерн "Укрспортарена" (під його керівництвом був відреставрований та відкритий НСК Олімпійський, а також побудований стадіон Львів Арена). З березня по грудень 2015-го він обіймав посаду виконавчого директора ФФУ, а в лютому 2016-го був вибраний президентом УПЛ. З 2021-го по грудень 2023-го працював віце-президентом Чорноморця.

До слова, після відходу з одеського клубу Генінсона сватали в Полісся і пророкували посаду генерального секретаря у команді Андрія Шевченка в УАФ.

Колос пішов на зимову паузу на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 21 очко.

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