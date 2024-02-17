Повернення зі зборів у Туреччині для кількох українських клубів не минуло без пригод.

У січні, коли українські команди вирушали на збори, представники 4-х клубів втратили свій багаж. Під час поверенння з Туреччини історія повторилася. Через непрофесіоналізм працівників авіакомпанії Pegasus Airlines 4 команди залишилися без частини багажу, повідомляє ТаТоТаке.

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Зокрема, Дніпро-1 втратив дві сумки з особистими речами, а також частину інвентаря. Олександрія залишилася без 8-ми валіз. При цьому наслідки могли бути гіршими – менеджери клубу завбачливо відправили бусиком приблизно третину багажу (інвентар, медичну апаратуру, техніку) із Белека в Україну.

Колос залишився майже без половини багажу. Але найбільше постраждала Ворскла. Лише кілька членів делегації полтавського клубу змогли забрати свої речі на багажній стійці. Решта валіз залишилася в Туреччині.

На допомогу постраждалим прийдуть інші клуби УПЛ. Менеджери Дніпра-1 та Олександрії вже домовилися, що їхні речі завантажать у літак, яким у понеділок повертатимуться ЛНЗ і Зоря. А ось Колосу та Ворсклі, можливо, доведеться чекати аж до середи.

Нагадаємо, перший тур УПЛ у 2024 році стартує вже у п'ятницю, 23 лютого. Другу частину сезону відкриють ЛНЗ і Кривбас.

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