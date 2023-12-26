Колишній очільник "моряків" Володимир Генінсон не планує надовго залишатися без футболу.

Екс-віце-президент Чорноморця Володимир Генінсон може продовжити кар'єру функціонера, повідомляє Sport.ua.

Генінсон залишив посаду віце-президента Чорноморця

За інформацією джерела, можливість запросити 47-річного фахівця розглядає Полісся. Боси "зелено-жовтих" хочуть, аби він очолив спортивну складову житомирського клубу.

Також зазначається, що Генінсон, враховуючи досвід його роботи в УПЛ і УАФ, може розглядатися на одну з посад у новому складі помічників Андрія Шевченка.

Нагадаємо, до роботи у Чорноморці Володимир Братиславович був виконавчим директором ФФУ і очолював УПЛ.

До слова, на зимову паузу Полісся пішло на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 32 очки.

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