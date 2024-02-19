Известный украинский функционер Владимир Генинсон стал вице-президентом Колоса, сообщает официальный сайт "хлеборобов".

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В ковалевском клубе 47-летний специалист будет отвечать за стратегическое развитие всех команд и внедрение европейских стандартов для подготовки клуба к еврокубкам. Кроме того, он будет заниматься коммуникацией и сотрудничеством с европейскими клубами. Еще одним направлением работы Владимира Братиславовича будет медиапиар и маркетинг.

Напомним, Генинсон с 2011 по 2013 годы возглавлял Государственный концерн "Укрспортарена" (под его руководством был отреставрирован и открыт НСК Олимпийский, а также построен стадион Львов Арена). С марта по декабрь 2015-го он занимал должность исполнительного директора ФФУ, а в феврале 2016-го был избран президентом УПЛ. С 2021-го по декабрь 2023-го работал вице-президентом Черноморца.

К слову, после ухода из одесского клуба Генинсона сватали в Полесье и прочили должность генерального секретаря в команде Андрея Шевченко в УАФ.

Колос ушел на зимнюю паузу на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 21 очко.

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