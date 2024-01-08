Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня. На ньому оберуть нового президента організації. Єдиний кандидат на цю посаду – Андрій Шевченко. Він уже почав пошук фахівців на ключові посади, стверджує Sport.ua.

Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ

За інформацією джерела, Шевченко схиляється до того, що в нього буде не більше двох перших віце-президентів і трьох віце-президентів. Ще невідомо, кого після свого обрання екс-гравець і тренер збірної України рекомендуватиме на ці посади. Водночас щодо посади головного секретаря УАФ у наразі кандидата є конкретні думки – серед головних претендентів Ігор Грищенко, якого в листопаді 2023 року Виконком УАФ призначив виконувачем обов'язків генсека, та Володимир Генінсон, який донедавна був віце-президентом ФК Чорноморець.

Нагадаємо, у 2022 році колишні президент і генсек УАФ – Андрій Павелко та Юрій Запісоцький відповідно – отримали підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Нині обоє перебувають у СІЗО та відсторонені від своїх посад.

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