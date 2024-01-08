Шевченко вже вибирає нового генсека УАФ – джерело розсекретило дві кандидатури
Кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко вже працює над формуванням команди, яка керуватиме українським футболом.
Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня. На ньому оберуть нового президента організації. Єдиний кандидат на цю посаду – Андрій Шевченко. Він уже почав пошук фахівців на ключові посади, стверджує Sport.ua.
Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ
За інформацією джерела, Шевченко схиляється до того, що в нього буде не більше двох перших віце-президентів і трьох віце-президентів. Ще невідомо, кого після свого обрання екс-гравець і тренер збірної України рекомендуватиме на ці посади. Водночас щодо посади головного секретаря УАФ у наразі кандидата є конкретні думки – серед головних претендентів Ігор Грищенко, якого в листопаді 2023 року Виконком УАФ призначив виконувачем обов'язків генсека, та Володимир Генінсон, який донедавна був віце-президентом ФК Чорноморець.
Нагадаємо, у 2022 році колишні президент і генсек УАФ – Андрій Павелко та Юрій Запісоцький відповідно – отримали підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Нині обоє перебувають у СІЗО та відсторонені від своїх посад.
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