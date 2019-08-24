Колос – Ворскла, Олександрія – Десна: анонс матчів УПЛ

В рамках 5-го туру УПЛ Колос приймає Ворсклу, а Олександрія зустрінеться з Десною. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Ворскла

14:00, Київ, Оболонь Арена. Арбітр – Катерина Монзуль (VAR – Євген Арановський).

Цей матч міг би називатися абсолютно прохідним (час початку на це натякає), але він цілком може стати ньюсмейкером туру. Справа в тому, що на поєдинку працюватиме VAR – це вже не перший раз в українському футболі, але досі ніякого впливу на гру відеоповтори не спричиняли. Рішення протестувати систему прийшло дуже вчасно, адже з арбітрами на старті чемпіонату великі проблеми – Львів та Олімпік навіть погрожують позовами до суду, а нарізка відео з помилками рефері стала доброю традицією для ряду інших клубів.

Віце-президент Ворскли Лисак: Ми не можемо перенести час початку матчів, права належать УПЛ

У футбольному плані зустріч також не обходиться без родзинок. Зокрема, дуже цікаво поспостерігати за Колосом, який нині тримається у групі лідерів, перегравши Маріуполь і Олімпік, а також розписавши "суху" нічию з Десною на минулих вихідних – останній матч став першим у чемпіонаті, в якому ковалівці не забили. Втім, поки що зарано робити глибокі висновки щодо футболу команди Руслана Костишина – так, його підопічні виглядають бойовито, але фарту та випадковості в їхніх результатах теж достатньо.

Ворскла після невдалого старту з двома поразками добрала свої очки, перегравши Львів (3:2) і розписавши результативну нічию з СК Дніпро-1 (1:1). Для всіх поєдинків полтавців у новому чемпіонаті були характерними ставка на фланги (особливо лівий) та загальна націленість на гру вперед. Матч з дніпровцями взагалі був одним з найкращих у минулому турі – там вистачало і динаміки, і якісних моментів, і драми. Прогрес, порівняно з футболом імени Василя Сачка, колосальний.

Ворскла може втратити Шехіча на тривалий період

Втім, до ідеалу полтавцям, як до Місяця: їхня оборона сипеться на високих швидкостях, з позиційним наступом великі негаразди (стабільні лише кроси), а в центрі команда занадто часто не встигає – внаслідок цього виникає багато грубих фолів. Це дуже серйозні проблеми перед матчем проти Колоса, який любить тікати по напівфлангах і прекрасно реалізує стандартні положення. Словом, на Оболонь Арені має бути цікаво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шехіч (Ворскла)

Дискваліфіковані: немає

Під питанням: Парамонов, Гавриш – Кравченко, Луїзао

Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла

Колос: Яшков – Сахневич, Рябов, Максименко, Чорноморець – Нехтій, Морозко, Мілько, Задоя, Смирний – Лисенко

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч, Стрижак – Ребенок, Габелок, Артур – Коломоєць

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Костишин: Замінив Парамонова через струс мозку, він нічого не бачив

Найпопулярнішим прогнозом залишається результативна нічия з рахунком 1:1 – і це розумно, адже команди приблизно рівні. На кожен мінус у суперників є свій плюс: Колос може карати на швидкісних проривах та зі стандартів, однак Ворскла більш досвідчена й потужна у предній лінії.

Крім того, у ковалівців в минулому матчі зазнали пошкоджень центрбеки, але це дещо компенсується травмами лідерів Ворскли – Шехіча та Луїзао. Ймовірно, через всі ці фактори вболівальники побачать голи, але переможця матч не виявить.

Олександрія – Десна

17:00, Олександрія, КСК Ніка. Арбітр – Іван Бондар.

Олександрія після непереконливого старту з двох поразок продовжила чемпіонат двома перемогами – одна була важкою, інша попростіше. Підопічні Володимира Шарана у рідних стінах переграли Олімпік, але візуально легше їм далася звитяга у Запоріжжі в минулому турі – там блискуче проявив себе Ковалець, який оформив дубль в другому таймі й був близьким до хет-трику. Втім, поки що важко говорити, наскільки бронзові призери отямилися після провалів на початку сезону. Матч проти сильної Десни має дати на це відповідь.

"Жалюгідна копія vs Неповторний оригінал": Олександрія шикарно потролила Бейла, згадавши знаменитий гол зірки Реала

Чернігівців багато хто коронував на бронзу УПЛ, мотивуючи цей прогноз складністю графіку Олександрії та проблемами конкурентів. Крім того, під керівництвом Олександра Рябоконя зібрався вельми потужний склад, однак йому катастрофічно бракує стабільності та впевненості у собі. Так, вже у першому турі сіверяни втратили перевагу над Львовом і програли, а тиждень тому вони розписали "суху" нічию з Колосом. Між цими матчами розташувалися перемоги над Ворсклою та СК Дніпро-1 – переконливі, але далеко не безпроблемні.

Тепер для Десни наступає справжній іспит на міцність. Звісно, на старті сезону результати не завжди об'єктивні, але якщо чернігівці хочуть медалей, то їм потрібно перемагати Олександрію за будь-яку ціну. Це не тільки підтвердить статус сіверян, а і відпустить їх у відрив від "жовто-чорних" на чотири очки.

Рябоконь – про нереалізацію Дегтярьова: Він ходив до церкви, але це не спрацювало

Кадрова ситуація

Травмовані: Грицук (Олександрія)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Десна

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бухал, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олександрійцям потрібно перемагати Десну, адже дуже скоро стартує Ліга Європи. Команді стане важче у фізичному плані, а значить почнуться проблеми в УПЛ і кадрові втрати – саме тому "жовто-чорним" прямо зараз необхідно набирати гандикап. Підопічні Володимира Шарана вже і так втратили більше, ніж очікувалося.

Десна – дуже міцний і чимось схожий на Олександрію колектив. Такий же нестабільний, але досвідчений, добре збитий і закритий (чернігівці не пропускають протягом чотирьох останніх матчів). Коли подібні суперники сходяться в очному поєдинку, частим результатом стає результативна нічия. Вірогідно, на КСК Ніка глядачі побачать саме її.

"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри