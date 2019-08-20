Віце-президент Ворскли Лисак: Ми не можемо перенести час початку матчів, права належать УПЛ

Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував старт сезону команди.

"На жаль, ми не можемо вплинути на час початку матчів, оскільки права передані УПЛ. Ми постійно просимо, щоб наші ігри ставили в зручний час, в першу чергу, для вболівальників. Ми дуже цінуємо людей, які приходять на трибуни.

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Хотів би підкреслити, що в цьому сезоні при негативному результаті люди підтримують. Думаю, всі бачать якісні зміни в грі команди, отримують задоволення від гри команди. Хочу подякувати вболівальникам та підтримати хлопців, знаю, що вони викладаються на всі 110%.

Змінився стиль, тактика, матчі стали більш емоційними. Трохи більше, ніж у суперників, гольових моментів у Ворскли, це дуже подобається глядачам. Емоції – те, за що платить гроші наш уболівальник", – розповів Лисак в ефірі Футбольний формат.

Нагадаємо, Ворскла вже двічі в цьому сезоні розпочинала свої матчі о 14:00. Наступна гра проти Колоса також розпочнеться о цій годині.

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