toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Костишин: Замінив Парамонова через струс мозку, він нічого не бачив

00:15 83 Читать на русском
Костишин: Замінив Парамонова через струс мозку, він нічого не бачив
Руслан Костишин / Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував нічию з Десною у матчі 4 туру УПЛ.

 

"Рахунок задовільнив, десь не задовільняла якість гри: нас врятував воротар. Позначилося те, що ми зробили дві вимушені заміни, два центральних захисники… Зникла злагодженість.

Десна на власному полі не змогла перемогти Колос

Замінили капітана команди, від якого залежала організація, тому це позначилося на якості гри. Але одне очко у матчі з Десною, командою, яка ставить серйозні завдання, для нас дорого коштує.

Десна – Колос – 0:0 – відеоогляд матчу

Парамонов був незадоволений після заміни? Він, мабуть, незадоволений собою. Але в нього струс мозку. Він нічого не бачив. Це вимушена заміна", – цитує Костишина офіційний сайт Десни.

blog_ava
Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию
17 серпня
4148
Теги
Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Десна - Колос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
37
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук