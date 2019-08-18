Костишин: Замінив Парамонова через струс мозку, він нічого не бачив

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував нічию з Десною у матчі 4 туру УПЛ.

"Рахунок задовільнив, десь не задовільняла якість гри: нас врятував воротар. Позначилося те, що ми зробили дві вимушені заміни, два центральних захисники… Зникла злагодженість.

Десна на власному полі не змогла перемогти Колос

Замінили капітана команди, від якого залежала організація, тому це позначилося на якості гри. Але одне очко у матчі з Десною, командою, яка ставить серйозні завдання, для нас дорого коштує.

Десна – Колос – 0:0 – відеоогляд матчу

Парамонов був незадоволений після заміни? Він, мабуть, незадоволений собою. Але в нього струс мозку. Він нічого не бачив. Це вимушена заміна", – цитує Костишина офіційний сайт Десни.